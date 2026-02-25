«Металлург» и «МегаФон» провели благотворительный турнир по хоккею в валенках. 12 команд из детских домов Челябинской области и Башкортостана приняли участие

«Металлург» и «МегаФон» провели благотворительный турнир по хоккею в валенках.

«Металлург » и мобильный оператор «МегаФон» провели благотворительный турнир по хоккею в валенках.

25 февраля на территории парка «Притяжение» в Магнитогорске прошел благотворительный «МегаТурнир». В соревнованиях приняли участие 12 команд из детских домов Челябинской области и Республики Башкортостан.

Всего на лед вышли около 50 юных игроков. В финале к лучшим молодым игрокам присоединились звезды магнитогорского «Металлурга».

Отмечается, что участники турнира смогли пообщаться со звездными игроками, получить слова поддержки, автографы и подарки.

«В Магнитогорске активно развивается спортивная инфраструктура, открываются многофункциональные площадки – современные, безопасные и доступные для всех. В городе регулярно проходят турниры по флорболу, хоккею с шайбой и, все чаще – по хоккею в валенках.

Такая активность расширяет границы возможностей, привлекает все больше жителей и гостей города за счет максимальной доступности, оставаясь при этом не менее зрелищным событием», – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков .

«МегаФон» на протяжении нескольких десятилетий поддерживает активные виды спорта и дает ребятам из разных городов шанс проявить себя, научиться работать в команде и увидеть пример настоящих профессионалов. Не менее важным элементом таких мероприятий становится общение.

Такие события помогают ребятам раскрыть свой талант, поверить в свои силы, увидеть, что они не одни и что в них верят. Подобные мероприятия дают ребятам возможность почувствовать, что их поддерживают. Мы гордимся тем, что можем быть частью их пути и вдохновлять на новые победы», – отметила руководитель по традиционным медиа, спонсорству и партнерству «МегаФона» Ольга Бабкина.