  Матч «Сочи» – ЦСКА сегодня не состоится, вчера он был прерван из-за «режима атаки БПЛА». Армейцы собираются вылететь в Москву (ТАСС)
Матч «Сочи» – ЦСКА сегодня не состоится, вчера он был прерван из-за «режима атаки БПЛА». Армейцы собираются вылететь в Москву (ТАСС)

Матч «Сочи» – ЦСКА в ближайшие сутки не состоится, он был прерван из-за БПЛА.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА во вторник не состоится.

«Матч сегодня точно не состоится», – сообщает источник агентства ТАСС. 

В понедельник игра началась с более чем часовым опозданием, потом была остановлена и в итоге отменена из-за «режима атаки БПЛА». В первом периоде счет не был открыт. 

Сообщается, что хоккеисты ЦСКА собираются улететь из Сочи, в среду команде предстоит игра против «Нефтехимика» в Москве.

У «Сочи» в этот же день дома запланирован матч с минским «Динамо». Белорусская команда еще не вылетела в Сочи из Нижнего Новгорода, вылет запланирован на сегодня в районе 12:00 по московскому времени. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
ТАСС
происшествия
календарь
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoСочи
logoЦСКА
ну пусть в парт-отеле бумажного сыграют..
А что случилось? Ведь как говорил один старик я за любую движуху! Вот и движуха как он и хотел.А что не так? Все по плану
могли бы утром скатать в часиков 11 ....
когда уже атаки будут туда, кому они реально приносят удовольствие-по бумажному движуну..
Перенесут в Москву видимо
ЦСКА - Сочи 10 марта в 19:30. Прерванный матч можно в обед доиграть.
И когда им играть теперь?
Ответ LIONHEART.
И когда им играть теперь?
С Ахматом 1 марта. 😊
Ответ old_wolf
С Ахматом 1 марта. 😊
А причём тут вообще Ахмат 🤨🤨🤨
