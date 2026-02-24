Матч «Сочи» – ЦСКА сегодня не состоится, вчера он был прерван из-за «режима атаки БПЛА». Армейцы собираются вылететь в Москву (ТАСС)

Матч «Сочи» – ЦСКА в ближайшие сутки не состоится, он был прерван из-за БПЛА.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА во вторник не состоится.

«Матч сегодня точно не состоится», – сообщает источник агентства ТАСС.

В понедельник игра началась с более чем часовым опозданием, потом была остановлена и в итоге отменена из-за «режима атаки БПЛА» . В первом периоде счет не был открыт.

Сообщается, что хоккеисты ЦСКА собираются улететь из Сочи, в среду команде предстоит игра против «Нефтехимика» в Москве.

У «Сочи» в этот же день дома запланирован матч с минским «Динамо ». Белорусская команда еще не вылетела в Сочи из Нижнего Новгорода, вылет запланирован на сегодня в районе 12:00 по московскому времени.