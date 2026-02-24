  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг бросил вызов сборной США от имени сборной России, поздравив с победой на ОИ: «Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему. Мы готовы!»
161

Ротенберг бросил вызов сборной США от имени сборной России, поздравив с победой на ОИ: «Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему. Мы готовы!»

Роман Ротенберг бросил вызов сборной США: давайте сыграем в 2030-м!.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире Олимпиады-2026 и выразил надежду на ее встречу со сборной России на Олимпиаде-2030. 

Американцы выиграли золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, ее заменила Франция. 

«Поздравляю американскую сборную, уважение. Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему. Мы готовы!

С наилучшими пожеланиями от российского хоккея», – написал Ротенберг в комментариях к публикации пресс-службы американской сборной в соцсети. 

Сборная России на Олимпиаде-2030: без Панарина, но с Кучеровым

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Федерации хоккея США
logoНХЛ
Федерация хоккея США
Олимпиада-2030
logoОлимпиада-2026
logoФХР
logoРоман Ротенберг
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
logoКХЛ
соцсети
161 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
В Махе он это написал?
Ответ Сергей Круг
В Махе он это написал?
не-е-е, в одноклассниках))
Ответ Сергей Круг
В Махе он это написал?
В комментариях запрещенной за экстремизм соцсети - Инстаграм.
Ярый патриот и сын одного из "руководителей" страны общается на английском в запрещенной соц. сети(которую активно ведет)
Ответ noyneim
Ярый патриот и сын одного из "руководителей" страны общается на английском в запрещенной соц. сети(которую активно ведет)
И ему за это не прилетает от властей.

Свобода!
Ответ noyneim
Ярый патриот и сын одного из "руководителей" страны общается на английском в запрещенной соц. сети(которую активно ведет)
Баринам можно. У них отпрыски там учатся живут и гражданство имеют. А нам мах, фан айди, терпеть и сплотиться.
Зову мышей на бой
Пусть встретятся со мной
Хоть миллион, хоть миллиард.

Я тигр, а не кот
Во мне сейчас живет
Не Леопольд, а леопард...
Ответ adimsonekat
Зову мышей на бой Пусть встретятся со мной Хоть миллион, хоть миллиард. Я тигр, а не кот Во мне сейчас живет Не Леопольд, а леопард...
Захотелось посмотреть! Леопольда, конечно, а не ротенберга во главе сборной.
Ответ adimsonekat
Зову мышей на бой Пусть встретятся со мной Хоть миллион, хоть миллиард. Я тигр, а не кот Во мне сейчас живет Не Леопольд, а леопард...
С Леопольдом все понятно: он под таблетками был. А этот то под чем?
Парни из Красной Машины-Юниор, проигравшие 48 из 49 матчей в МХЛ, как раз наберутся к тому времени опыта и надерут всем задницу!
Ответ Bartez1986
Парни из Красной Машины-Юниор, проигравшие 48 из 49 матчей в МХЛ, как раз наберутся к тому времени опыта и надерут всем задницу!
и свою задницу в том числе!))))
Ответ Bartez1986
Парни из Красной Машины-Юниор, проигравшие 48 из 49 матчей в МХЛ, как раз наберутся к тому времени опыта и надерут всем задницу!
Будут хоккей 3-на-3 тренировать 4 года )))
Без шуток - по тем скоростям что показали Канада и США в финале, я думаю сборной России вкинули бы 3-5 шайб в первые 10 минут, как это и было в Ванкувере.
Ответ goddamn2
Без шуток - по тем скоростям что показали Канада и США в финале, я думаю сборной России вкинули бы 3-5 шайб в первые 10 минут, как это и было в Ванкувере.
Мы проиграли бы, скорее всего. Но 3-5 к 10 минуте, такого и в Ванкувере не было. Мы на 13-й две шайбы пропустили.
Полагаю, с грамотным тренером, Ротенберг пусть идет овец пасёт, и нынешними нашими вратарями бой бы точно дали. Защита и вратари у нас сейчас лучше, чем в Ванкувере, заметно лучше.
Ответ goddamn2
Без шуток - по тем скоростям что показали Канада и США в финале, я думаю сборной России вкинули бы 3-5 шайб в первые 10 минут, как это и было в Ванкувере.
А у нас игроки плохие что ли, чтобы пропускать 3 шайбы за 10 минут, у нас лучшие вратари в мире, лучшие нападающие, защита уступает спору нет, борьбу навязали бы 100 %, а там как шайба ляжет в ворота
Вспомнил обзоры Бэда, на шедевры Невского.
Ю вона плэй? Летс плэй.
Ответ 777тч
Вспомнил обзоры Бэда, на шедевры Невского. Ю вона плэй? Летс плэй.
Ротенберг это хоккейный мостик между Россией и Америкой!
Ответ noyneim
Ротенберг это хоккейный мостик между Россией и Америкой!
Ахахахаха
С какого момента этот человек стал говорить за весь Российский хоккей, кто ему дает право нести постоянную чушь(хотя знаем кто)_ и к слову НЕ готовы!
Ответ александр модов
С какого момента этот человек стал говорить за весь Российский хоккей, кто ему дает право нести постоянную чушь(хотя знаем кто)_ и к слову НЕ готовы!
Право ему дала болезнь. Неизлечимая
Ответ александр модов
С какого момента этот человек стал говорить за весь Российский хоккей, кто ему дает право нести постоянную чушь(хотя знаем кто)_ и к слову НЕ готовы!
Ну он как гражданин Финляндии пользуется запрещённой соцсетью 😀
Легко бросать вызовы любому сопернику, зная, что эти слова улетят в пустоту. А потом РоРо скажет, что американцы испугались встречи со столь грозным соперником во главе с выдающимся тренером.
а сейчас типа не по-настоящему играли?
победа в 2018 больше похожа на ненастояющую
для сравнения многие наши чиновники утверждают, что без российских спортсменов и настоящей конкуренции (особенно в лыжах и фигурном катании) победы западных спортсменов считаются "неполноценными". отчасти с этим можно согласиться, соревновались то не все сильнейшие
но когда разговор заходит об очень похожей победе на ОИ-2018, то сразу начинаются вопли про красную машину, и тактично замалчивается факт отсутствия сильнейших хоккеистов мира, причем в случае с лыжами и фигуркой на соревнованиях не было спортсменов одной сильной сборной, а в хоккее в 2018 как минимум 5-6 (в т.ч. и самой России)
Ответ Jose Raul Capablanca
а сейчас типа не по-настоящему играли? победа в 2018 больше похожа на ненастояющую для сравнения многие наши чиновники утверждают, что без российских спортсменов и настоящей конкуренции (особенно в лыжах и фигурном катании) победы западных спортсменов считаются "неполноценными". отчасти с этим можно согласиться, соревновались то не все сильнейшие но когда разговор заходит об очень похожей победе на ОИ-2018, то сразу начинаются вопли про красную машину, и тактично замалчивается факт отсутствия сильнейших хоккеистов мира, причем в случае с лыжами и фигуркой на соревнованиях не было спортсменов одной сильной сборной, а в хоккее в 2018 как минимум 5-6 (в т.ч. и самой России)
С 2018 сравнивать некорректно - там не было нескольких лучших сборных.
Ответ Jose Raul Capablanca
а сейчас типа не по-настоящему играли? победа в 2018 больше похожа на ненастояющую для сравнения многие наши чиновники утверждают, что без российских спортсменов и настоящей конкуренции (особенно в лыжах и фигурном катании) победы западных спортсменов считаются "неполноценными". отчасти с этим можно согласиться, соревновались то не все сильнейшие но когда разговор заходит об очень похожей победе на ОИ-2018, то сразу начинаются вопли про красную машину, и тактично замалчивается факт отсутствия сильнейших хоккеистов мира, причем в случае с лыжами и фигуркой на соревнованиях не было спортсменов одной сильной сборной, а в хоккее в 2018 как минимум 5-6 (в т.ч. и самой России)
Да нет, все прекрасно понимают, что и победа в 2018 была ненастоящей. Единственная причина воплей - госнаграды и должности
По-настоящему даже с финнами не можем, куда там!…
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кадейкин о финале ОИ Канада – США: «Фантастический хоккей, точно тренд на ближайшие годы. По этим играм можно составлять хоккейные книги»
24 февраля, 04:50
Крикунов об ОИ-2026: «Россия могла бы победить эту сборную США. У нас много ребят в НХЛ, сильные вратари – для них ничего страшного. С Канадой тяжело играть на равных»
24 февраля, 04:34
Андрей Коваленко о финале ОИ Канада – США: «Отдал дань уважения главному матчу. Лучший хоккей, который нам в КХЛ надо изучать и к которому мы обязаны стремиться»
24 февраля, 03:58
Ротенберг о победе США на Олимпиаде-2026: «Канада не обошла нас по золотым медалям на Играх – по 9. Для России важно, что они не вышли вперед»
23 февраля, 15:26
Ротенберг о том, что не полетел на финал ОИ: «Наша родина здесь. Если выбирать между тем, чтобы смотреть Игры в Милане или работать с детишками в Балашихе, я выберу Балашиху. Что и сделал»
22 февраля, 15:11
Рекомендуем
Главные новости
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
55 минут назадВидео
Джека Хьюза чествовали за золотой гол на ОИ перед матчем «Нью-Джерси» с «Баффало». Он подъехал к скамейке «Сэйбрс» и обнял партнера по сборной США Томпсона
57 минут назадВидео
«Салават» выиграл 3 из 4 последних матчей – сегодня 3:2 с «Трактором» по буллитам. Команда Козлова идет 5-й на Востоке
сегодня, 16:39
КХЛ. СКА принимает «Динамо» Москва, «Спартак» играет с «Адмиралом», «Салават» победил «Трактор»
сегодня, 16:30Live
Джарвис про то, о чем думает, глядя на серебряную медаль: «О том, чтобы продать ее. Все нормально, я горжусь ею. Но это также мотивация вернуться с золотом, если будет еще один шанс»
сегодня, 16:23
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 15:56
Василевский – главный претендент на «Везину» по версии The Hockey News. Сорокин – 2-й, Томпсон – 3-й, Уэджвуд – 4-й, Веймелка – 5-й
сегодня, 15:47
Голдобин о поездке Ларионова на финал ОИ: «Авторитет у него сумасшедший. Надеюсь, Россию вернут, и мы еще попляшем на Олимпиаде, ЧМ. Это очень важно – представлять сборную своей страны»
сегодня, 15:36
Смотрите «Спартак» – «Адмирал» бесплатно на ВидеоСпортс’’! Все матчи Fonbet КХЛ – на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
сегодня, 15:00
Остановленный матч «Сочи» с ЦСКА будет возобновлен 11 марта в Москве. Он начнется со 2-го периода («СЭ»)
сегодня, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Кингс» Хиллер о дебюте Панарина: «Он отличный игрок. Вы видели это сегодня. Вы видели это на протяжении последних 10-12 лет»
8 минут назад
Пыленков установил новый рекорд для защитников «Динамо» в КХЛ по числу передач за одну регулярку – 38 ассистов
23 минуты назад
Козлов о травме Кузнецова: «Повреждение нижней части тела, он не смог принять участия в матче с «Трактором». В поездку он едет»
33 минуты назад
Корешков о 2:3 от «Салавата»: «Классный матч. Где-то при 1:0 маленько не хватило, надо было закрепить успех. Второй период надо было аккуратнее проводить»
41 минуту назад
Сурин о тренировках «Локомотива»: «При Хартли стало больше деталей. Каждый тренер – повар, который по-своему готовит команду»
сегодня, 16:57
Бучельников об игре ЦСКА: «Надо больше лезть на ворота. У нас большинство чуть-чуть хромает. Есть над чем работать»
сегодня, 16:49
Селебрини о финале ОИ: «Горько, неприятно, что мы не победили, хотя были так близки, но сейчас я ничего не могу изменить»
сегодня, 15:59
Павел Шэн: «Обидно, что России не было на Олимпиаде. Россияне могли бы выиграть золотые медали. У нас много великолепных хоккеистов»
сегодня, 15:26
Мэттьюс о посещении Белого дома: «Это нечто особенное, быть приглашенными – большая честь. Было здорово побывать там»
сегодня, 15:10
Соркин о ЦСКА: «Сейчас получается играть в тот хоккей, который просит Никитин. Каждый день продолжаем учиться чему-то новому»
сегодня, 14:49
Рекомендуем