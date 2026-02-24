Ротенберг бросил вызов сборной США от имени сборной России, поздравив с победой на ОИ: «Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему. Мы готовы!»

Роман Ротенберг бросил вызов сборной США: давайте сыграем в 2030-м!.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире Олимпиады-2026 и выразил надежду на ее встречу со сборной России на Олимпиаде-2030.

Американцы выиграли золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, ее заменила Франция.

«Поздравляю американскую сборную, уважение. Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему. Мы готовы!

С наилучшими пожеланиями от российского хоккея», – написал Ротенберг в комментариях к публикации пресс-службы американской сборной в соцсети.

Сборная России на Олимпиаде-2030: без Панарина, но с Кучеровым