Ротенберг бросил вызов сборной США от имени сборной России, поздравив с победой на ОИ: «Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему. Мы готовы!»
Роман Ротенберг бросил вызов сборной США: давайте сыграем в 2030-м!.
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире Олимпиады-2026 и выразил надежду на ее встречу со сборной России на Олимпиаде-2030.
Американцы выиграли золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, ее заменила Франция.
«Поздравляю американскую сборную, уважение. Давайте сыграем в 2030 году по-настоящему. Мы готовы!
С наилучшими пожеланиями от российского хоккея», – написал Ротенберг в комментариях к публикации пресс-службы американской сборной в соцсети.
Сборная России на Олимпиаде-2030: без Панарина, но с Кучеровым
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Федерации хоккея США
Свобода!
Пусть встретятся со мной
Хоть миллион, хоть миллиард.
Я тигр, а не кот
Во мне сейчас живет
Не Леопольд, а леопард...
Полагаю, с грамотным тренером, Ротенберг пусть идет овец пасёт, и нынешними нашими вратарями бой бы точно дали. Защита и вратари у нас сейчас лучше, чем в Ванкувере, заметно лучше.
Ю вона плэй? Летс плэй.
победа в 2018 больше похожа на ненастояющую
для сравнения многие наши чиновники утверждают, что без российских спортсменов и настоящей конкуренции (особенно в лыжах и фигурном катании) победы западных спортсменов считаются "неполноценными". отчасти с этим можно согласиться, соревновались то не все сильнейшие
но когда разговор заходит об очень похожей победе на ОИ-2018, то сразу начинаются вопли про красную машину, и тактично замалчивается факт отсутствия сильнейших хоккеистов мира, причем в случае с лыжами и фигуркой на соревнованиях не было спортсменов одной сильной сборной, а в хоккее в 2018 как минимум 5-6 (в т.ч. и самой России)