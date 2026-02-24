  • Спортс
  • КХЛ. «Локомотив» одолел «Динамо» Москва, СКА обыграл «Адмирал», «Сибирь» проиграла «Салавату», «Металлург» уступил «Северстали», «Автомобилист» победил «Авангард»
КХЛ. «Локомотив» одолел «Динамо» Москва, СКА обыграл «Адмирал», «Сибирь» проиграла «Салавату», «Металлург» уступил «Северстали», «Автомобилист» победил «Авангард»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Автомобилист» победил «Авангард» (5:1), «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), «Металлург» уступил «Северстали» (3:4 ОТ), СКА обыграл «Адмирал» (4:2), «Локомотив» одолел «Динамо» Москва (3:1). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Думаю Кларк заслуживает повышения и пора её перевести на матчи Востока, ведь лучший хоккей только там.
Думаю Кларк заслуживает повышения и пора её перевести на матчи Востока, ведь лучший хоккей только там.
Нет уж, повышать так сразу до Вышки).
Очень надеюсь не услышать большее её комментарии
Металлург, Авто,Салават, удачи парни!!!!!!
Металлург, Авто,Салават, удачи парни!!!!!!
🤝👍
Салават с победой, Кузя хорошо попал!
Гостеприимство такое от Уфы, на автогол защитника Сибири подарили в ответ две передачи от наших защитников). Сибири удачи в дальнейших играх
Прямые конкуренты обошли по турнирной таблице, каждая игра важна, Салават Ю нужна только победа!
Только Салават!!!!
Победы нашим парням!!!
Только Салават!!!! Победы нашим парням!!!
будет победа сю сибирь лопнула как мыльный пузырь
стакой игрой пусть лучше амур в по играит
а сиюирь всетаки команда безхребта и это обидно
будет победа сю сибирь лопнула как мыльный пузырь стакой игрой пусть лучше амур в по играит а сиюирь всетаки команда безхребта и это обидно
Обидно, но поделу.
Здоровья Силантьеву
Автомобилисту удачи в игре с Авангардом и победы!
Автомобилисту удачи в игре с Авангардом и победы!
Автомобилисту удачи в игре с Авангардом и победы!
Я тоже очень на это надеюсь! Болельщик Магнитки!✊
Это что сейчас в Уфе было? Всем фонбетам фонбет. Можно было не давать 4, но 2 там были железные)))
Почему в Екатеринбурге включают Аргентину-Ямайку при 5-1? 😂
Почему в Екатеринбурге включают Аргентину-Ямайку при 5-1? 😂
Да пусть играет, это услада для ушей 😂
Почему в Екатеринбурге включают Аргентину-Ямайку при 5-1? 😂
Потому что Чайф из Екатеринбурга)))
Автомобилисту без Буше только лучше
