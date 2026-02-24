КХЛ. «Локомотив» одолел «Динамо» Москва, СКА обыграл «Адмирал», «Сибирь» проиграла «Салавату», «Металлург» уступил «Северстали», «Автомобилист» победил «Авангард»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Автомобилист » победил «Авангард » (5:1), «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву » (2:3 ОТ), «Металлург» уступил «Северстали» (3:4 ОТ), СКА обыграл «Адмирал» (4:2), «Локомотив » одолел «Динамо» Москва (3:1).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ