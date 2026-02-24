КХЛ. «Локомотив» одолел «Динамо» Москва, СКА обыграл «Адмирал», «Сибирь» проиграла «Салавату», «Металлург» уступил «Северстали», «Автомобилист» победил «Авангард»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Автомобилист» победил «Авангард» (5:1), «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), «Металлург» уступил «Северстали» (3:4 ОТ), СКА обыграл «Адмирал» (4:2), «Локомотив» одолел «Динамо» Москва (3:1).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Очень надеюсь не услышать большее её комментарии
Гостеприимство такое от Уфы, на автогол защитника Сибири подарили в ответ две передачи от наших защитников). Сибири удачи в дальнейших играх
Победы нашим парням!!!
стакой игрой пусть лучше амур в по играит
а сиюирь всетаки команда безхребта и это обидно