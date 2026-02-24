  • Спортс
  • Андрей Коваленко о финале ОИ Канада – США: «Отдал дань уважения главному матчу. Лучший хоккей, который нам в КХЛ надо изучать и к которому мы обязаны стремиться»
9

Андрей Коваленко о финале ОИ Канада – США: «Отдал дань уважения главному матчу. Лучший хоккей, который нам в КХЛ надо изучать и к которому мы обязаны стремиться»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко высказался о финальном матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 между Канадой и США (1:2 ОТ). 

– Дискриминация спортсменов России и Беларуси не оставляла выбора – Игры прошли мимо меня. Как хоккейный профессионал, посмотрел лишь финал – можно сказать, отдал дань уважения главному матчу турнира.

– Ваши впечатления.

– Ничего неожиданного не скажу – это был хоккей самого высокого уровня. Много лет играл в НХЛ, знаю, что в современных условиях там собраны лучшие хоккеисты мира. Соответственно увидели в их исполнении лучший хоккей, который нам в КХЛ надо изучать и к которому мы обязаны стремиться. 

– Удивлены победой сборной США?

– Смотрел финал в Ярославле, куда приехал поздравить с 23 февраля всех своих родственников. Так вот перед овертаймом сразу сказал, что выиграют американцы.

– Почему?

– У хоккея есть свои законы – и они работают десятилетиями. Когда не забиваешь стопроцентные моменты, хоккей тебя всегда наказывает.

Трудно понять, как в основное время у Канады не попал в пустые ворота Маккиннон или трижды с дальнего пятачка мазал Селебрини. А Тэйвс вообще не забил с полуметра, когда оказался за спиной вратаря американцев Хеллибака.

Поэтому перед овертаймом и сказал знакомым, что теперь обязательно залетит какая-нибудь «деревяшка» – и в ворота именно канадцев. Так и произошло. Это хоккей, – сказал Коваленко. 

Андрей Коваленко об ОИ-2026: «Если нет России, мне турнир не интересен. Удивляют новости из Италии – на арене подтекает крыша, раздевалки холодные. Нигде не было таких накладок»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Похоже финал посмотрели все, кому хоккей без нашей сборной неинтересен
Кажется были слова, что мне ОИ не интересны, так как там нету России.
Ответ Aleksandr Suchilkin
Кажется были слова, что мне ОИ не интересны, так как там нету России.
Тут такие же
"Игры прошли мимо меня"
"..., посмотрел лишь финал..."
сделал одолжение ради финала, типа: ладно, так уж быть, посмотрю)
а почему деревяшка то, норм гол
Интересно вот, а почему сборная СССР не стремилась подражать ни чьему хоккею и была лучшей сборной мира, вроде как даже говорили, что такой хоккей нам не нужен, не над этим ли надо думать, а то создали КХЛ по образу и подобию НХЛ, а толку чуть.
Канадцы завибрировали в финале , и заокеанцы это почувствовали .
Эффект Трампа сработал
Многие из олимпиады только хоккей и смотрели...Игра была классная,но традиционно канадская.Шайба в зону ,а там борись.Входов на скорости или с паса было мало в зону .
