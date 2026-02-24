  • Спортс
  • Филип Форсберг о роли 13-го нападающего на ОИ и низком игровом времени: «Это было неожиданно. В сборной Швеции жесткая конкуренция, но я предпочел бы сыграть больше»
Форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг высказался о своем игровом времени на Олимпиаде-2026. 

31-летний нападающий провел 5 матчей на олимпийском турнире и набрал 2 (1+1) очка при среднем времени на льду 9:52. Шведы вылетели в четвертьфинале, уступив сборной США (1:2 ОТ). 

При этом на первый матч – против сборной Италии (5:2) – он оказался заявлен 13-м нападающим и провел на льду одну смену. 

«Это было неожиданно. Когда я увидел состав, то был немного удивлен. В нашей команде много хороших игроков, я считаю себя одним из них. 

Конкуренция жесткая, но я бы предпочел сыграть больше – не только в этом матче, но и на турнире в целом», – сказал Форсберг. 

В 57 играх в этом сезоне НХЛ Филип набрал 47 (24+23) очков при среднем времени на льду 18:49. Он приехал на Олимпиаду в статусе лучшего шведского снайпера текущей регулярки. 

Тренер Швеции о Форсберге как 13-м форварде: «Братья Седины играли в 3-м звене на ОИ-2006, не выходили в большинстве. У нас есть амбиции пройти далеко, нам нужны все игроки»

Тренер - балбес. Форсберг - топ игрок.
Тренер - балбес. Форсберг - топ игрок.
лучший снайпер и 5-й по результативности среди шведов .. 13-й нападающий в сборной.
эх, жаль вашик в свое время отдал его за бревно Нэшвиллу, мог бы принести немного больше пользы столичным
Согласен.Форсберга там явно не дооценивают
Рекомендуем