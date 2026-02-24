У Мурашова 20 побед в 28 играх за фарм «Питтсбурга» – 3-й результат в сезоне АХЛ. Он сделал 3-й шатаут в регулярке в матче с «Бриджпортом»
У Сергея Мурашова 20 побед в 28 играх за фарм «Питтсбурга» – 3-й результат в АХЛ.
Вратарь «Уилкс-Бэрри» Сергей Мурашов идет на 3-м месте в сезоне АХЛ по числу выигранных матчей.
21-летний россиянин сыграл на ноль в матче с «Бриджпортом» (4:0), отразив 25 бросков.
В текущем сезоне у него 20 побед в 28 играх за фарм «Питтсбурга» при 3 шатаутах, 92,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,13.
Больше побед в актив записали только Себастьян Косса («Гранд Рэпидс», фарм «Детройта», 23 в 29 играх, 92,8%, 1,95) и Майкл ДиПьетро («Провиденс», фарм «Бостона», 22 в 30, 93,8%, 1,76).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Серёга красавчик! Ждём, что в следующем сезоне станет основным в Питтсбурге!
ДиПьетро просто космос статистика
