Брэди о хоккее на Олимпиаде: «Гретцки, Мессье, люблю вас, но сейчас время красно-бело-синих! А смотреть женский финал с Билли Джин Кинг было невероятной честью»

Том Брэди о победе Канады на Олимпиаде: время красно-бело-синих!.

Экс-квотербек НФЛ Том Брэди выложил пост после завершения Олимпийских игр.

«Столько отличного хоккея в Милане за последние дни. Болельщики – потрясающие, интенсивность – высокая. Смотреть женский финал и видеть, как лучшие игроки мира бьются за свои страны, рядом с легендой вроде Билли Джин Кинг (легендарная американская теннисистка, победительница 39 турниров Большого шлема, обладательница «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде и миксте – Спортс’‘), – момент, который я никогда не забуду, невероятная честь.

Спасибо [гендиректору Delta Air Lines] Эду Бастиану и всей моей семье Delta за то, что принимали нас всю неделю и сделали все это возможным.

И я люблю вас, Уэйн Гретцки и Марк Мессье, и я был рад, что мы получили именно то противостояние, которое хочет видеть мир, но сейчас время красно-бело-синих! Хьюзы, везите домой это золото!

P.S. Тай Доми , мы спорили на то, что проигравший наденет свитер проигравшей команды... Считай это своим поражением» – написал Брэди, выложив фото с Марком Мессье и Уэйном Гретцки.

Фото: instagram.com/tombrady