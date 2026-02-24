  • Спортс
  Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»
Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»

Сергей Черкас: поездка Ларионова на ОИ не соответствует рабочей этике.

Сергей Черкас прокомментировал поездку главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал олимпийского хоккейного турнира.

«Это не соответствует никакой рабочей этике. На моей практике это впервые, чтобы тренер покидал клуб по ходу сезона. Никуда он не уезжает, только если по состоянию здоровья или из-за инцидента в семье. А так, чтобы съездить посмотреть финал Олимпийских игр, такого не было.

Это странное событие. Видимо, были договоренности с руководством клуба, а те, в свою очередь, не боялись его отпускать, потому что после захода практически нового тренерского штаба отсутствие Ларионова больше на результат не влияет», – сказал экс-тренер СКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vprognoze
Сергей Черкас
Быстренько донесение доставить курьером в канцелярию Путину от ветеринаров СКА! Уволить Ларионова И. Н. по статье за прогул. Назначить Черкаса Сергея главным тренером с окладом по штатному расписанию.
Кто такой Черкес?
Как они быстро переобуваются и своих сливают, Ротеры ха-ха
А за что ветераны СКА так не любят Ларсона?
Обрезал финансирование их престарелой ячейки?
старый маразматик грустит о Романе-кормильце))
