«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде

Экс-игрок НФЛ связал поражение Канады в хоккее с победой в керлинге.

Бывший игрок НФЛ Роберт Гриффин III заявил, что заявил, что поражение Канады в финале олимпийского хоккейного турнира стало следствием нечестности в керлинге.

«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет», – написал бывший квотербек «Вашингтона».

В пятницу швед Оскар Эрикссон обвинил представителя мужской команды Канады Марка Кеннеди в нарушении правил: тот якобы коснулся камня повторно после первоначального броска. Кеннеди ответил потоком брани и в дальнейшем все отрицал. Судьи не отреагировали, Кеннеди выиграл 8:6, прошел в финал и там завоевал золото.

Сборная Канады по хоккею в решающем матче уступила США в овертайме – 1:2.