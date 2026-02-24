  • Спортс
  • «Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде
10

«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет». Экс-игрок НФЛ Гриффин-третий о скандале из-за двойного касания камня на Олимпиаде

Экс-игрок НФЛ связал поражение Канады в хоккее с победой в керлинге.

Бывший игрок НФЛ Роберт Гриффин III заявил, что заявил, что поражение Канады в финале олимпийского хоккейного турнира стало следствием нечестности в керлинге.

«Канада обманным путем взяла золото в керлинге, и это стоило ей золота в хоккее. Лед не врет», – написал бывший квотербек «Вашингтона».

В пятницу швед Оскар Эрикссон обвинил представителя мужской команды Канады Марка Кеннеди в нарушении правил: тот якобы коснулся камня повторно после первоначального броска. Кеннеди ответил потоком брани и в дальнейшем все отрицал. Судьи не отреагировали, Кеннеди выиграл 8:6, прошел в финал и там завоевал золото.

Сборная Канады по хоккею в решающем матче уступила США в овертайме – 1:2.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Ричарда Гриффина – третьего
Не знал, про кёрлинг. Но что-то в этом есть. Лёд балансы соблюдает.
Ответ Anti S
Не знал, про кёрлинг. Но что-то в этом есть. Лёд балансы соблюдает.
Арены разные)) или теперь все 4 года будет так?!)
Худший решением Канады был чёрный лист на форме .Это изначально знак траура.
Гриффинов все сезоны смотрел
Ответ Альфа Консалтинг
Гриффинов все сезоны смотрел
Это третий.
