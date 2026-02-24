Сестра Годро о победе США: «Джерси у Ткачака – это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было. Ради такого Джонни и работал»

Сестра Годро о джерси брата на финале: это много значит для нас.

Кэти Годро, сестра форварда «Коламбуса» Джонни Годро , прокомментировала решение американских игроков вынести свитер погибшего товарища после победы в финале олимпийского хоккейного турнира.

«Сборная США сделала даже больше того, что можно было. Это очень много для нас значило.

Даже то, что Мэттью Ткачак выехал с его джерси, уже много значило, и мы думали, что на этом все закончится.

И я помню, как во время вручения золотых медалей смотрела на свитер и думала: «Ого, он все еще там». Празднование продолжалось, они поехали делать фото и на миг остановились. Мы подумали: «Что они делают? Что они делают?»

И я думала, что слышала, как перед этим они говорили, что на трибунах находится Мередит (вдова – Спортс”). И они поехали и взяли Джонни-младшего, которому исполнилось два года, а также Ноа, и для нас это значило очень много, потому что Джонни именно такого для своих детей и хотел. Он хотел, чтобы они пережили нечто подобное, чтобы получили возможность, которая бывает раз в жизни и ради которой он работал», – сказала Кэти.

Американцы отмечали победу с джерси Годро и его детьми. Джонни погиб 1,5 года назад