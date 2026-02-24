Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»

Кожевников про поездку Ларионова на Олимпиаду: может, у него задание.

Александр Кожевников считает, что не стоит критиковать Игоря Ларионова за поездку на Олимпиаду .

«А что здесь такого? Если руководство знает, он договорился с клубом, его отпустили – значит, так решили. Ничего страшного не произошло.

Если бы это была финальная серия плей-офф, тогда другой разговор, а сейчас идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет. Может, у него еще какое-то задание есть. Никто же этого не знает, только то, что он поехал, и все», – сказал олимпийский чемпион.

