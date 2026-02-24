Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет»
Кожевников про поездку Ларионова на Олимпиаду: может, у него задание.
Александр Кожевников считает, что не стоит критиковать Игоря Ларионова за поездку на Олимпиаду.
«А что здесь такого? Если руководство знает, он договорился с клубом, его отпустили – значит, так решили. Ничего страшного не произошло.
Если бы это была финальная серия плей-офф, тогда другой разговор, а сейчас идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам – ничего страшного нет. Может, у него еще какое-то задание есть. Никто же этого не знает, только то, что он поехал, и все», – сказал олимпийский чемпион.
Плющев о Ларионове на финале ОИ: «Болельщиков держат за идиотов и впаривают туфту. Одни сказали, он поехал смотреть игроков для СКА, другие – что на учебу, третьи – на переговоры»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А теперь представьте комментарий Кожевы, если бы по такому поводу уехал Хартли или Буше?
А теперь представьте комментарий Кожевы, если бы по такому поводу уехал Хартли или Буше?
Ну это другое, понимать нужно👌😁
Макдевида и Хьюза просматривал, естественно задание
Надеюсь задание не от ФСБ)
Когда уезжал Ги Буше во время ненужного матча звезд КХЛ, то сразу полилось «он не уважает историю целого клуба»
Точно задание. А фоном звучит музыка из "17 мгновений весны"
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем