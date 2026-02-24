Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»

Журналист Дэвид Ломбарди указал на превосходство США над Канадой , комментируя результат финала олимпийского хоккейного турнира.

Американцы одержали победу благодаря голу в овертайме – 2:1.

«Лучшая страна победила», – написал специализирующийся на НФЛ журналист.

На слова Нэтана Маккиннона («Вам судить, кто сегодня играл лучше») он отреагировал так: «Счет на табло».