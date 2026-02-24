Журналист Ломбарди о финале США – Канада: «Лучшая страна победила!»
Журналист Дэвид Ломбарди указал на превосходство США над Канадой, комментируя результат финала олимпийского хоккейного турнира.
Американцы одержали победу благодаря голу в овертайме – 2:1.
«Лучшая страна победила», – написал специализирующийся на НФЛ журналист.
На слова Нэтана Маккиннона («Вам судить, кто сегодня играл лучше») он отреагировал так: «Счет на табло».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Дэвида Ломбарди
Может, хватит уже. Уже совсем неприлично транслировать какого-то совершенно неизвестного американского журнализда о великой хоккейной победе.
