  • Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»
20

Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»

Роман Ротенберг: пересмотрю финал Олимпиады, чтобы все изучить.

Роман Ротенберг заявил о желании внимательно изучить финальный матч олимпийского хоккейного турнира между США и Канадой (2:1 ОТ).

– Перед Олимпиадой многие уважаемые люди говорили, что не будут смотреть хоккейный турнир из-за отсутствия России. Какого вы мнения?

– Надо быть в России. Можно посмотреть в записи, например. Я планирую посмотреть финал еще раз в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм.

Вчера мы проводили мероприятия, мастер-классы. На тренировке были дети 2020 года рождения, мы их готовим, ведь впереди много Олимпиад. Надо думать не только о настоящем, но и о будущем. Надо понимать мировые тенденции, подмечать интересные моменты, – сказал первый вице-президент ФХР.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Odds.ru
20 комментариев
Честно, я получил огромное удовольствие от олимпийского хоккея. Да, мне не хватало сборной России, но смотреть или нет вопрос не стоял.
И меня очень напрягает, что готовиться к следующей Олимпиаде собирается Ротенберг. Нет, я не удивлён, но насколько ж это бесит.
Ответ Chell
Честно, я получил огромное удовольствие от олимпийского хоккея. Да, мне не хватало сборной России, но смотреть или нет вопрос не стоял. И меня очень напрягает, что готовиться к следующей Олимпиаде собирается Ротенберг. Нет, я не удивлён, но насколько ж это бесит.
И меня очень напрягает, что готовиться к следующей Олимпиаде собирается Ротенберг
________________
ну а кто, если не Роман Борисович? Более достойного человека невозможно найти)
не надо тебе никуда готовиться . и детей оставь уже в покое. фотографируйся и большая просьба ничего не делай. так ты внесешь в развитие хоккея самый большой вклад
Эти наработки очень пригодятся в предстоящих суперсериях с Беларусью и Казахстаном
При ударе в пустой угол ворот взять чуть правее
Вратарь пусть будет большой и активный, до последнего борется клюшкой
Не надо опасно играть высоко поднятой клюшкой
Побежал один на вратаря — брось
В защите понадежнее, в атаке покреативнее
Рифмы к словам «пятак» и «кулак»: чудак, просто так, Хеллибак
Посмотрю финал 800 раз, встану с помощью папы и его друга во главе основной сборной России на следующей Олимпиаде, займу в группе последнее место и продолжу дальше внедрять увиденное в финале ОИ между Канадой и США 2026 до нашей следующей Олимпиады 2034 года:)
ты главное посмотри какие люди у них на тренерском мостике!
К Олимпиаде он готовиться будет). Всё на связи свои надеется. В то же время, несмотря на связи, из СКА вышвырнули. Под Витязь денег не дали. В Динамо Кудашева выжил, но сам мимо тренерства пролетел. Максимум, что дают связи - работать аниматором с детьми. Ещё журналисты часто берут интервью, понимая, что много глупостей сморозит для всеобщего веселья.
Фантазёр, ты меня называла...🤡🤡🤡
Рома, не забивай голову - тебе не пригодится!...
Есть 801ый! Следим за интригой: сможет ли Рома просмотреть столько же матчей, сколько Овечкин забьёт голов?
