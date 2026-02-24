Ротенберг о финале Олимпиады: «Пересмотрю в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм»

Роман Ротенберг: пересмотрю финал Олимпиады, чтобы все изучить.

Роман Ротенберг заявил о желании внимательно изучить финальный матч олимпийского хоккейного турнира между США и Канадой (2:1 ОТ).

– Перед Олимпиадой многие уважаемые люди говорили, что не будут смотреть хоккейный турнир из-за отсутствия России. Какого вы мнения?

– Надо быть в России. Можно посмотреть в записи, например. Я планирую посмотреть финал еще раз в записи, чтобы все изучить, что-то взять на вооружение. Важно следить за трендами, потому что мы готовимся к следующим Олимпийским играм.

Вчера мы проводили мероприятия, мастер-классы. На тренировке были дети 2020 года рождения, мы их готовим, ведь впереди много Олимпиад. Надо думать не только о настоящем, но и о будущем. Надо понимать мировые тенденции, подмечать интересные моменты, – сказал первый вице-президент ФХР.