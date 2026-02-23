Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь
«Динамо» Минск не смогло попасть в Сочи.
Минское «Динамо» предприняло безуспешную попытку улететь в Сочи.
Сегодня белорусская команда обыграла «Торпедо» со счетом 4:3 и собиралась улететь на юг, однако не смогла этого сделать, сообщает «Чемпионат». Минчане провели в самолете больше полутора часов и в итоге были вынуждены его покинуть. «Динамо» останется на ночь в Нижнем Новгороде.
Ранее матч между «Сочи» и ЦСКА был отменен после первого периода из-за «режима атаки БПЛА», как сообщила КХЛ. Матч с «Динамо» сочинцы должны провести 25-го.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
