Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи, где из-за «режима атаки БПЛА» ранее отменили матч местного клуба с ЦСКА. Белорусская команда осталась в Нижнем Новгороде на ночь

«Динамо» Минск не смогло попасть в Сочи.

Минское «Динамо» предприняло безуспешную попытку улететь в Сочи.

Сегодня белорусская команда обыграла «Торпедо » со счетом 4:3 и собиралась улететь на юг, однако не смогла этого сделать, сообщает «Чемпионат». Минчане провели в самолете больше полутора часов и в итоге были вынуждены его покинуть. «Динамо » останется на ночь в Нижнем Новгороде.

Ранее матч между «Сочи » и ЦСКА был отменен после первого периода из-за «режима атаки БПЛА», как сообщила КХЛ . Матч с «Динамо» сочинцы должны провести 25-го.