Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»

Министр войны США: благодарность сборной нашим военным – все, о чем они просят.

Министр войны США Пит Хегсет отреагировал на слова защитника Куинна Хьюза после победы американской сборной в финале олимпийского хоккейного турнира.

«Я хочу поблагодарить наших военных за возможность играть в эту игру».

Это значит гораздо больше, чем большинство людей думает.

Понимание контекста. Признательность. Патриотизм. Это все, о чем просят наши военнослужащие. И для них это очень много значит.

Спасибо, сборная США», – написал Хегсет.

