  Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»
73

Министр войны США Хегсет о благодарности Куинна Хьюза американской армии «за возможность играть»: «Понимание, признательность, патриотизм – это все, о чем просят наши военные»

Министр войны США: благодарность сборной нашим военным – все, о чем они просят.

Министр войны США Пит Хегсет отреагировал на слова защитника Куинна Хьюза после победы американской сборной в финале олимпийского хоккейного турнира.

«Я хочу поблагодарить наших военных за возможность играть в эту игру».

Это значит гораздо больше, чем большинство людей думает.

Понимание контекста. Признательность. Патриотизм. Это все, о чем просят наши военнослужащие. И для них это очень много значит.

Спасибо, сборная США», – написал Хегсет.

Министр войны США об игре Хеллибака в финале ОИ: «Теперь у нас есть и министр обороны»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Пита Хегсета
Представь лица, если бы Овечкин поблагодарил российскую армию
Ответ m.scaline
Представь лица, если бы Овечкин поблагодарил российскую армию
Комментарий скрыт
Ответ Иван Терпеливый
Комментарий скрыт
ничего не выиграл пока что бегунок бестрофейник
Повезло Хьюзу, что перед баном золото успел зацепить. Завтра ведь пермач прилетит от МОК, как Большунову
Ответ Rjcnbr
Повезло Хьюзу, что перед баном золото успел зацепить. Завтра ведь пермач прилетит от МОК, как Большунову
всю команду подставил. могут и дискву впаять. точнее что значит могут. поздравляю канаду с золотом.
Ответ Max Volkov
всю команду подставил. могут и дискву впаять. точнее что значит могут. поздравляю канаду с золотом.
Он на самом деле поздравлял IDF, поэтому бана не будет. Я чёт сам забыл на секунду, что два лидера сборной США представляют Иерусалим. Насколько же всё-таки развалена школа подготовки спортсменов США, что они в хоккее уже евреев натурализируют
Премию мира получает президент страны, в которой есть министерство войны.
Ответ Фут.Боль
Премию мира получает президент страны, в которой есть министерство войны.
Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир (с)
Ответ Фут.Боль
Премию мира получает президент страны, в которой есть министерство войны.
Комментарий скрыт
Мне кажется, что диалог Хьюза и Хегсета - это диалог двух ИИ.
И они еще говорят за что их отстраняют
Хотя подождите, их же не отстранили...
Скоро Хьюз поедет показывать гренландским детишкам мастеркласс в Нууке 🔵🦅🦅🦅
А сша кто то угрожает уничтожением? Хотя они этого заслуживают.
Ответ Ильнур Хасанов
А сша кто то угрожает уничтожением? Хотя они этого заслуживают.
Согласно военной доктирине США любая страна, которая может (потенциально может вне зависимости от намерений и целей) нанести США ущерб - является угрозой для США...
Ответ Ильнур Хасанов
А сша кто то угрожает уничтожением? Хотя они этого заслуживают.
Любой американский ватник тебе расскажет, что их мечтают захватить коммунисты и захватить их природные ресурсы и любая их война это гуманная спецоперация с минимумом жертв стали мирного населения и вообще и Вьетнам, и Афганистан первый на них напал) ничего не напоминает?
Хьюз встал после победы на ОИ.не умываясь громко чавкая поел.пототом вытер об зановеску руки потом губы.и в кросах заволился на кровать.голос за кадром- нет это не провал и не условный знак.и даже не 23 февраля.просто в этот день лейтенант ЦРУ Хьюз.наконец то почувствовал себя американским офицером(из будущего фильма Нетфликс о победе США на олимпиаде 2026)😁😁😁😁
Министр войны,ошуеть(((. Министра благосостояния народа нет там? Хотя одно с другим в целом пересекается. Одним агрессорам Тайвань подавай,другим отдай то,что вроде наше,но по документам нет,третьи президента нефтяной страны воруют почём зря. Юшки-колотушки,что деется?
Ответ QAZAQ 81
Министр войны,ошуеть(((. Министра благосостояния народа нет там? Хотя одно с другим в целом пересекается. Одним агрессорам Тайвань подавай,другим отдай то,что вроде наше,но по документам нет,третьи президента нефтяной страны воруют почём зря. Юшки-колотушки,что деется?
То же самое, что делалось всегда... Ничего нового...
Война войной ,а матч спасла ОБОРОНА во главе с Хеллибаком
