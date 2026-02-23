  • Спортс
4

Анас стал лучшим бомбардиром в истории минского «Динамо» в КХЛ. Форвард набрал 179 очков и обогнал Плэтта

Анас стал лучшим бомбардиром в истории «Динамо» Минск в КХЛ.

Сэм Анас установил рекорд «Динамо» Минск.

Нападающий белорусского клуба забросил шайбу сам и ассистировал Алексу Лиможу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо».

«Теперь на счету Сэма Анаса 179 (72+107) очков в КХЛ за «Динамо»! Он обошел Джеффа Плэтта и стал единоличным лидером по результативности в истории клуба в лиге», – сообщило «Динамо».

Подробно со статистикой 32-летнего хоккеиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoДинамо Минск
logoСэм Анас
logoДжефф Плэтт
рекорды
logoКХЛ
logoТорпедо
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну это сезон рекордов. Теперь нужно Гусева догнать.
Ответ badr
Ну это сезон рекордов. Теперь нужно Гусева догнать.
За Гуся вообще не мечтай,но рекорд по очкам среди легов побъёт однозначно 👌
