Анас стал лучшим бомбардиром в истории минского «Динамо» в КХЛ. Форвард набрал 179 очков и обогнал Плэтта
Сэм Анас установил рекорд «Динамо» Минск.
Нападающий белорусского клуба забросил шайбу сам и ассистировал Алексу Лиможу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо».
«Теперь на счету Сэма Анаса 179 (72+107) очков в КХЛ за «Динамо»! Он обошел Джеффа Плэтта и стал единоличным лидером по результативности в истории клуба в лиге», – сообщило «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Ну это сезон рекордов. Теперь нужно Гусева догнать.
За Гуся вообще не мечтай,но рекорд по очкам среди легов побъёт однозначно 👌
