Анас стал лучшим бомбардиром в истории минского «Динамо» в КХЛ. Форвард набрал 179 очков и обогнал Плэтта

Сэм Анас установил рекорд «Динамо» Минск.

Нападающий белорусского клуба забросил шайбу сам и ассистировал Алексу Лиможу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо».

«Теперь на счету Сэма Анаса 179 (72+107) очков в КХЛ за «Динамо»! Он обошел Джеффа Плэтта и стал единоличным лидером по результативности в истории клуба в лиге», – сообщило «Динамо».

