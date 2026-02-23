  • Спортс
Бобровского могут обменять в «Сан-Хосе» до дедлайна, считает инсайдер Марек: «Я ничего не слышал насчет продления контракта и не удивлюсь переходу»

Инсайдер Джефф Марек считает, что «Флорида» может обменять Сергея Бобровского в ближайшее время на фоне низких шансов выйти в плей-офф НХЛ и истекающего контракта с голкипером.

«Мне действительно интересно, что будет с вратарской позицией. Если он не вернется – а я ничего не слышал насчет продления контракта Сергея Бобровского, – я не удивлюсь, если «Пантерс» обменяют его.

И если это произойдет, то я бы подумал о такой команде, как «Сан-Хосе», – сказал Марек в ролике Daily Faceoff.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NHLTradeRumors
Зачем Бобровскому Сан-Хосе? Зачем Сан-Хосе Бобровский? Зачем Флориде обменивать Бобровского в Сан-Хосе? Так много вопросов...
Ответ Hola Hola
Зачем Бобровскому Сан-Хосе? Зачем Сан-Хосе Бобровский? Зачем Флориде обменивать Бобровского в Сан-Хосе? Так много вопросов...
спокойно завершить карьеру. Сан-Хосе Боб нужен для того чтобы передать свой опыт и психологию не только молодому российскому голкиперу, но и всей команде. Последний год контракта с Флоридой и возможно нет места в платежке для след сезонов
Ответ J-12
спокойно завершить карьеру. Сан-Хосе Боб нужен для того чтобы передать свой опыт и психологию не только молодому российскому голкиперу, но и всей команде. Последний год контракта с Флоридой и возможно нет места в платежке для след сезонов
Ни один из ваших ответов не отвечает на суть моих вопросов - почему именно Сан-Хосе.

P.S. К слову, Бобровский говорил, что хочет спокойно закончить карьеру?
Помнится Наби пользы принес Васе в Тампе своим присутствием. Возможно так и с Аскаровым получится.
Какой то бред от Марека. Видать хорошо отметил победу США на ОИ.
ага, поаерил
ну и бредятина
Что он Гекубе? Что ему Гекуба?
Ужасный сезон Бобровский проводит, в контрактный сезон ещё. Там вариантов много будет, и подписания "скромного" контракта с Фло, либо обмен.
Вот вам цена подписания Маршанда, хотя оно было оправдано, во многом благодаря его игре Флорида взяла КС. Но лишилась свободных денег.
Рекомендуем