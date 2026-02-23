Бобровского могут обменять в «Сан-Хосе» до дедлайна, считает инсайдер Марек: «Я ничего не слышал насчет продления контракта и не удивлюсь переходу»

Инсайдер Марек: Бобровского могут обменять в «Сан-Хосе».

Инсайдер Джефф Марек считает, что «Флорида» может обменять Сергея Бобровского в ближайшее время на фоне низких шансов выйти в плей-офф НХЛ и истекающего контракта с голкипером.

«Мне действительно интересно, что будет с вратарской позицией. Если он не вернется – а я ничего не слышал насчет продления контракта Сергея Бобровского, – я не удивлюсь, если «Пантерс» обменяют его.

И если это произойдет, то я бы подумал о такой команде, как «Сан-Хосе», – сказал Марек в ролике Daily Faceoff.