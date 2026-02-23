Дэйли о поражениях Макдэвида в финалах в последние годы: «Стойкость Коннора и страсть к победе – часть того, что делает его великим. Он вернется сильнее»
Билл Дэйли: Макдэвид вернется более сильным после поражения.
Билл Дэйли убежден, что Коннор Макдэвид не сломается психологически после поражения Канады от США в финале олимпийского хоккейного турнира.
– Макдэвид проиграл свой третий финал за последние полтора года. Как вы считаете, сможет ли Коннор пережить это и вернуться еще сильнее?
– Стойкость Коннора и его страсть к победе – это часть того, что делает его великим игроком. Он вернется сильнее, – сказал вице-комиссионер НХЛ.
Макдэвид проиграл два финала Кубка Стэнли и финал Олимпиады за 3 сезона. У него 1 победа на отрезке – в Турнире 4 наций с решающим голом против США
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Но главная ошибка - это, конечно, незабитые в пустые ворота голы. Забили бы и не пришлось бы даже ОТ играть. Уж в пустые ворота забивать надо. Не получилось, не в этот раз.
кстати, я когда боксом занимался по молодости, не понимал, почему против меня ставили спарринг-партнёров старше и сильнее меня. Тренер объяснял это тем, что чтобы расти, побеждать - нужно и люлей получать. говорил, что растёшь не только когда даёшь люлей - но и особенно когда получаешь, учишься анализировать, делать выводы.
так что у Коннора ещё всё впереди, дай то Бог 🙏🙏🙏