Дэйли о поражениях Макдэвида в финалах в последние годы: «Стойкость Коннора и страсть к победе – часть того, что делает его великим. Он вернется сильнее»

Билл Дэйли: Макдэвид вернется более сильным после поражения.

Билл Дэйли убежден, что Коннор Макдэвид не сломается психологически после поражения Канады от США в финале олимпийского хоккейного турнира.

– Макдэвид проиграл свой третий финал за последние полтора года. Как вы считаете, сможет ли Коннор пережить это и вернуться еще сильнее?

– Стойкость Коннора и его страсть к победе – это часть того, что делает его великим игроком. Он вернется сильнее, – сказал вице-комиссионер НХЛ.

Макдэвид проиграл два финала Кубка Стэнли и финал Олимпиады за 3 сезона. У него 1 победа на отрезке – в Турнире 4 наций с решающим голом против США

Я просто в шоке от того как Конор всё профукал. Именно с него началось накопление роковой ошибки. Зачем то уже без шайбы полез за ворота противника, и соперник в секунду улетел в контрик. А потом ещё и не прервал передачу, хоть клюшку положи! Недооценил важность момента Конор, сыграл как обычный овертайм регулярки и был жестоко наказан. И это капитан команды...Уверен Кросби не допустил бы такой ошибки.
Прервать пас он не смог бы, не дотянулся бы. Но он мог бы попытаться накрыть Хьюза. Если посмотреть повтор из-за ворот на общем плане, то изначально тот в районе синей линии катился прямо перед Макдэвидом, а потом свернул в ту точку, где получил пас и бросил. Собственно, Макдэвидуи надо было ехать за ним (он видел соперника) и попытаться не дать бросить, но он не проанализировал ситуацию.
Но главная ошибка - это, конечно, незабитые в пустые ворота голы. Забили бы и не пришлось бы даже ОТ играть. Уж в пустые ворота забивать надо. Не получилось, не в этот раз.
у Маккиннона уже руки забились, судя по всему, вообще с площадки не уходил. Ну а Тэйвз.... просто несчастный случай тут
Великий Гретцки тоже не в каждом сезоне НХЛ выигрывал Чашку. Чтобы научиться выигрывать - нужно научиться и проигрывать. Роано как и чемпионатов мира и олимпиад выигранных на счету Великого 99го нет (именно поэтому он не вошёл в Тройной Золотой Клуб).
кстати, я когда боксом занимался по молодости, не понимал, почему против меня ставили спарринг-партнёров старше и сильнее меня. Тренер объяснял это тем, что чтобы расти, побеждать - нужно и люлей получать. говорил, что растёшь не только когда даёшь люлей - но и особенно когда получаешь, учишься анализировать, делать выводы.

так что у Коннора ещё всё впереди, дай то Бог 🙏🙏🙏
олимпиады нет ибо раз и стареньким и тренер клоун🤭👏🤣
Если не ошибаюсь то даже Марио Лемье с пятака в 2002 году не забил где был чистый угол
в финале?
Да. Правда, другие тогда забили пять.
Чисто тренерское поражение. Загнал тройх Макара, Макдевида и Маккинона. И в решающий момент свежести не хватило. С таким составом можно было всю игру в 3 звена играть. А у него Макар и в большинстве и в меньшинстве и в равных составах.
Все дело в тренеришке физруке, который формировал состав, наигрывал звенья, а потом, когда не прокатывало его физрукское учение, пытался выехать на тройке МММ...
