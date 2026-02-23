Дэйли о поражениях Макдэвида в финалах в последние годы: «Стойкость Коннора и страсть к победе – часть того, что делает его великим. Он вернется сильнее»

Билл Дэйли: Макдэвид вернется более сильным после поражения.

Билл Дэйли убежден, что Коннор Макдэвид не сломается психологически после поражения Канады от США в финале олимпийского хоккейного турнира.

– Макдэвид проиграл свой третий финал за последние полтора года. Как вы считаете, сможет ли Коннор пережить это и вернуться еще сильнее?

– Стойкость Коннора и его страсть к победе – это часть того, что делает его великим игроком. Он вернется сильнее, – сказал вице-комиссионер НХЛ .

Макдэвид проиграл два финала Кубка Стэнли и финал Олимпиады за 3 сезона. У него 1 победа на отрезке – в Турнире 4 наций с решающим голом против США