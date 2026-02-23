  • Спортс
  • ФХР за «недопустимое поведение» отстранила трех арбитров матча «Норильск» – «Омские Крылья». Линейный судья Скугарев имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха
29

ФХР отстранила трех судей за недопустимое поведение.

ФХР отстранила нескольких судей от работы за «недопустимое поведение».

«Федерация хоккея России и Всероссийская хоккейная лига категорически осуждают поведение судей после матча между командами «Норильск» и «Омские Крылья», состоявшегося 21 февраля 2026 года.

Подобное поведение противоречит Кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества.

В связи с этим ФХР отстраняет главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также линейного судью Мирослава Скугарева от работы на всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФХР», – говорится в сообщении федерации.

Скандальный ролик, снятый Скугаревым, опубликовал телеграм-канал «АренаБреда».

Линейный судья показал, как арбитры проводят время после игры между «Норильском» и «Омскими Крыльями»: в комнате отдыха Хажиев лежит на полу и двигается в такт громко играющей музыке, а Шмаков дремлет, сидя за столом.

Сам Скугарев на фоне памятной джерси СКА имитирует мастурбацию, используя, по всей видимости, ложку для обуви. Затем Мирослав бросает смартфон Хажиеву.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФХР
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
СКА еще хоть кого-то возбуждает?
Ответ exbmw
СКА еще хоть кого-то возбуждает?
каждый судья мечтает о медовом месяце со ска)
Ответ exbmw
СКА еще хоть кого-то возбуждает?
наверное тебя
А в чем виноват тот, который просто дремлет?!
-Алло, это прачечная?
Он, часом, не упорот чем-то? Странное поведение
ВХЛ - бессмысленная, беспощадная и угарная. Обожаю Вышку😁
Это судейский вариант упражнения "бей канадца", которое недавно продемонстрировал Ротенберг.
Дзюба мастурбировал дома, а этот товарищ судья в судейской после игры.
В этом разница?
Ответ Мечел70
Дзюба мастурбировал дома, а этот товарищ судья в судейской после игры. В этом разница?
Дзюба с Азмуном более интересными вещами занимались, но их за это не оштрафовали
Да остальные судьи и не только,тем же занимаются,просто у них хватает ума не снимать себя бухущими и наверное клюшку не лимонят…😂
Это разве не обычное их поведение?))
Можно было просто написáть: "Делал жест Ротенберга", а не вот это вот всё...
