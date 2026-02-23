ФХР за «недопустимое поведение» отстранила трех арбитров матча «Норильск» – «Омские Крылья». Линейный судья Скугарев имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха

ФХР отстранила трех судей за недопустимое поведение.

ФХР отстранила нескольких судей от работы за «недопустимое поведение».

«Федерация хоккея России и Всероссийская хоккейная лига категорически осуждают поведение судей после матча между командами «Норильск» и «Омские Крылья », состоявшегося 21 февраля 2026 года.

Подобное поведение противоречит Кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества.

В связи с этим ФХР отстраняет главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также линейного судью Мирослава Скугарева от работы на всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФХР », – говорится в сообщении федерации.

Скандальный ролик, снятый Скугаревым, опубликовал телеграм-канал «АренаБреда».

Линейный судья показал, как арбитры проводят время после игры между «Норильском » и «Омскими Крыльями»: в комнате отдыха Хажиев лежит на полу и двигается в такт громко играющей музыке, а Шмаков дремлет, сидя за столом.

Сам Скугарев на фоне памятной джерси СКА имитирует мастурбацию, используя, по всей видимости, ложку для обуви. Затем Мирослав бросает смартфон Хажиеву.