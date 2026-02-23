Трамп выложил ИИ-видео, в котором забивает гол канадцам, и пост экс-премьера Канады Трюдо, написавшего год назад: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
Трамп выложил ИИ-видео со своим голом канадцам.
Дональд Трамп выложил в своей соцсети Truth сгенерированный нейросетью ролик, который ранее опубликовал Илон Маск.
В этом видео президент США в деловом костюме играет против Канады в хоккей и забивает гол.
Также глава государства добавил в свое сообщение прошлогодний пост теперь уже бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, написавшего: «Вы не можете забрать нашу страну и не можете забрать нашу игру»
Трамп пригласил сборную США на свое выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Дональда Трампа в Truth
С судьями с клюшками, с двумя шайбами, с воротами поперёк площадки )))
ну а чего б Маску ролик не запилить, потратил на компанию несколько сотен лямов, в после разбогател на пару сотен миллиардов
только и остаётся сказать, слава антифашизму
А в середине видео он как будто играет за Ванкувер)