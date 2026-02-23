Трамп выложил ИИ-видео, в котором забивает гол канадцам, и пост экс-премьера Канады Трюдо, написавшего год назад: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»

Трамп выложил ИИ-видео со своим голом канадцам.

Дональд Трамп выложил в своей соцсети Truth сгенерированный нейросетью ролик, который ранее опубликовал Илон Маск.

В этом видео президент США в деловом костюме играет против Канады в хоккей и забивает гол.

Также глава государства добавил в свое сообщение прошлогодний пост теперь уже бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, написавшего : «Вы не можете забрать нашу страну и не можете забрать нашу игру»

