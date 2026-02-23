  • Спортс
  • Трамп выложил ИИ-видео, в котором забивает гол канадцам, и пост экс-премьера Канады Трюдо, написавшего год назад: «Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру»
Трамп выложил ИИ-видео со своим голом канадцам.

Дональд Трамп выложил в своей соцсети Truth сгенерированный нейросетью ролик, который ранее опубликовал Илон Маск.

В этом видео президент США в деловом костюме играет против Канады в хоккей и забивает гол.

Также глава государства добавил в свое сообщение прошлогодний пост теперь уже бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, написавшего: «Вы не можете забрать нашу страну и не можете забрать нашу игру»

Трамп пригласил сборную США на свое выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Дональда Трампа в Truth
Ну до девяти голов за матч, как его друг оформляет, работать и работать ещё
Ответ Bartez1986
Ну до девяти голов за матч, как его друг оформляет, работать и работать ещё
Да от таких видео ещё больший кринж, чем от 9 голов
Дедушка наверное каждый раз из штанов выпрыгивает от восторга, когда его слуги приносят очередной "шедевральный" ролик )
Сначала Трамп с левым хватом а потом с правым хмммм такой ИИ
Ответ jigga
Сначала Трамп с левым хватом а потом с правым хмммм такой ИИ
амбидекстер
Ответ jigga
Сначала Трамп с левым хватом а потом с правым хмммм такой ИИ
То есть, больше в этом ролике ничего не смутило?
Ну и к чему тут эта лажа во второй раз? )))
С судьями с клюшками, с двумя шайбами, с воротами поперёк площадки )))
Ответ Эд..19
Ну и к чему тут эта лажа во второй раз? ))) С судьями с клюшками, с двумя шайбами, с воротами поперёк площадки )))
ещё и с разным хватом в одном ролике
ну а чего б Маску ролик не запилить, потратил на компанию несколько сотен лямов, в после разбогател на пару сотен миллиардов
только и остаётся сказать, слава антифашизму
клоун трамп, конечно
ИИ видос - фигня. Куда круче легендарный гол президента Казахстана, забитый в спортзале
Чет канадцы немного похожи на советскую сборную.

А в середине видео он как будто играет за Ванкувер)
Ответ Fred Lemuer
Чет канадцы немного похожи на советскую сборную. А в середине видео он как будто играет за Ванкувер)
даже за торонто))
Пфффф, наш без ии справляется
Спасибо деду за победу
