КХЛ отменила матч «Сочи» – ЦСКА после 1-го периода из-за «режима атаки БПЛА»

КХЛ объявила о том, что матч между «Сочи» и ЦСКА , остановленный после первого периода при счете 0:0, возобновлен не будет.

«В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч №643 ХК «Сочи » – ЦСКА не будет продолжен.

Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», – сообщила КХЛ .