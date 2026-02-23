КХЛ отменила матч «Сочи» – ЦСКА после 1-го периода из-за «режима атаки БПЛА»
КХЛ объявила о том, что матч между «Сочи» и ЦСКА, остановленный после первого периода при счете 0:0, возобновлен не будет.
«В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч №643 ХК «Сочи» – ЦСКА не будет продолжен.
Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», – сообщила КХЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт КХЛ
Движуха идёт строго по плану, все задачи будут выполнены 🤣🤣🤣
За 4 года решаются? Серьезно?
Можно перенести игру в соседний Геленджик. Там в одном дворце есть хоккейная коробка.
это же апарт-отель Ротенберга, он сам баял в 2021 году. Кстати, как там проект, окупается у него хоть?
Да,он еще Панцирями прикрыт кстати
Мною принято решение...©️
главное потерпеть и не раскачивать лодку. в конце концов когда на ваш дом будет лететь дрон, утешайте себя мыслью что это всего лишь небольшие издержки для нашей общей победы
Заметьте , все идёт строго по плану!
Правильное решение. Нельзя подвергать людей риску. У всех семьи , всех дома ждут.
Я не понимаю, как ещё минусы тут кидают...
Почему тогда приграничье не эвакуируют ? Там у людей нет семей, там никто их не ждёт? У нас вот утром мужчину убило, на машине выехал со двора - прилетело,, позавчера выехали машины чистить снег на дорогах - прилетело,,
странно, по матч тв ыксперты обсуждают игры дня, но ни слова про отмену 🤷
Не очень удобный повод для отмены. Вот и молчат.
Чего странного то, так начнешь обсуждать и на 8 лет наобсуждаешь по статье о дискредитации.
Шел 5ый год трехдневной спецоперации…
Всё нормально, всё по плану! Осталось совсем чуть-чуть и к тому же сразу будет рывок!!!!!
А скажите, когда будет рывок где-нибудь сообщат, кроме мессенджера МАХ. Чтобы быть готовым к рывку.
Армия отходит на более выгодные рубежи
Интересно пункт плана посмотреть в котором это все прописано
