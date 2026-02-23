Игру «Сочи» – ЦСКА из-за «угрозы БПЛА» прервали после 1-го периода
Игру «Сочи» – ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ прервали из-за беспилотных летательных аппаратов.
Матч был приостановлен после первого периода при счете 0:0.
«Внимание! Угроза БПЛА. Просим всех незамедлительно проследовать в укрытие», – объявили на арене, после чего зрители ушли с трибун.
Ранее по той же причине было перенесено начало игры.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РИА Новости»
