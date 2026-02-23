Игру «Сочи» – ЦСКА из-за «угрозы БПЛА» прервали после 1-го периода

Игру «Сочи » – ЦСКА в FONBET Чемпионате КХЛ прервали из-за беспилотных летательных аппаратов.

Матч был приостановлен после первого периода при счете 0:0.

«Внимание! Угроза БПЛА. Просим всех незамедлительно проследовать в укрытие», – объявили на арене, после чего зрители ушли с трибун.

Ранее по той же причине было перенесено начало игры.