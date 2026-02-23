Плющев о судействе на Олимпиаде: «Качественное, безупречный финал – лучший пример. Арбитры не ломали игру, вбрасывания не превращались в лекции о международном положении»

Владимир Плющев: судейство на Олимпиаде было качественным.

Владимиру Плющеву понравилась работа судей на Олимпиаде-2026.

– Много споров было вокруг рокового удаления на Маккинноне в конце полуфинала – и в целом вокруг судейства. Что скажете?

– По удалению на Маккинноне давайте так: клюшка была поднята, удар по лицу прошел, а в книге правил это трактуется однозначно: фол! Все остальное – время игры, равный счет, значимость матча – категории философские.

Если отбросить момент с шестью чехами в четвертьфинале с Канадой , судейство на Олимпиаде следует признать качественным, безупречный финал тут лучший пример. Да, по ходу турнира мелькали помарки, но самое главное, что не было разъезжающих по площадке арбитров, которые, показывая свою значимость, нелепыми трактовками ломали игру.

Очень качественно отработали лайнсмены, вбрасывания не превращались в лекции о международном положении, осуществлялись быстро и четко. Судьи старались уходить в тень, понимали свою роль обслуживающего персонала для главных участников процесса – лучших хоккеистов мира. Как следствие – очень хороший темп игр, с минимумом видеопросмотров и судейских симпозиумов, – заявил бывший главный тренер сборной России.

