5

Плющев о судействе на Олимпиаде: «Качественное, безупречный финал – лучший пример. Арбитры не ломали игру, вбрасывания не превращались в лекции о международном положении»

Владимир Плющев: судейство на Олимпиаде было качественным.

Владимиру Плющеву понравилась работа судей на Олимпиаде-2026.

– Много споров было вокруг рокового удаления на Маккинноне в конце полуфинала – и в целом вокруг судейства. Что скажете?

– По удалению на Маккинноне давайте так: клюшка была поднята, удар по лицу прошел, а в книге правил это трактуется однозначно: фол! Все остальное – время игры, равный счет, значимость матча – категории философские.

Если отбросить момент с шестью чехами в четвертьфинале с Канадой, судейство на Олимпиаде следует признать качественным, безупречный финал тут лучший пример. Да, по ходу турнира мелькали помарки, но самое главное, что не было разъезжающих по площадке арбитров, которые, показывая свою значимость, нелепыми трактовками ломали игру.

Очень качественно отработали лайнсмены, вбрасывания не превращались в лекции о международном положении, осуществлялись быстро и четко. Судьи старались уходить в тень, понимали свою роль обслуживающего персонала для главных участников процесса – лучших хоккеистов мира. Как следствие – очень хороший темп игр, с минимумом видеопросмотров и судейских симпозиумов, – заявил бывший главный тренер сборной России.

«Симуляция Маккиннона, дешевое удаление. Канадские судьи засчитали гол в большинстве. Технично убили. Представляю, как бомбило бы всю Россию на месте Финляндии». Лысенков о полуфинале ОИ

Тренер Чехии Рулик пообещал больше не говорить про судей и в следующем ответе объяснил их ошибкой гол, забитый вшестером

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Russia-hockey
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
От части согласен . Что судьи не пытались акцентировать внимание на себе
А Карандин сказал плохое судейство. Как же быть простым гражданам? 😊😊😊
Если конкретно по финальной игре,то по судейству вообще вопросов нет.
6 человек не свистнули американцам. Это хорошее судейство? НИКТО не увидел 6 чехов на льду. Это тоже хорошее судейство? Просто болт забили на многие нарушения. Это тоже нормально? Маккиннон бьет Микколе по рукам к открытую, но никто ничего не видит.
Юрий Павлович Карандин сказал, что судейство хреновое. Так кому же верить?
Хахахаха, плющ опять накатил, судейство на Олимпиаде только ленивый не поругал, потому что действительно очень низкий уровень
