Монсон о недопуске России на ОИ: «Абсолютнейшее лицемерие и пародия. Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт»
Экс-боец ММА Джефф Монсон высказался о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.
«Я не следил за Олимпийскими играми из-за того, что одной из лучших стран в мире, России, не разрешили участвовать в соревнованиях, за исключением нескольких спортсменов.
Как можно проводить Олимпиаду без сборной России по хоккею, которая завоевала больше всех золотых медалей? Это абсолютнейшее лицемерие и пародия.
Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт», – сказал Монсон.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
Он только узнал?
Депутат Монсон по бумажке обличает запад. Когда политика в спорте это плохо, а когда отшибленные спортсмены в политике - это нормально?
Я помню видео где у Монсона в бою сопля на спину челу вылетела , с тех пор не могу забыть когда читаю или вижу его
Хочется назвать Монсона на букву "М", но не стану этого делать.
Хочется назвать Монсона на букву "М", но не стану этого делать.
Мэнсон - это другой, он адекватнее, хотя на вид не скажешь
Мэнсон - это другой, он адекватнее, хотя на вид не скажешь
Спасибо. Исправил.
