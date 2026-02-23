  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Монсон о недопуске России на ОИ: «Абсолютнейшее лицемерие и пародия. Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт»
6

Монсон о недопуске России на ОИ: «Абсолютнейшее лицемерие и пародия. Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт»

Джефф Монсон о недопуске России на ОИ: абсолютнейшее лицемерие и пародия.

Экс-боец ММА Джефф Монсон высказался о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

«Я не следил за Олимпийскими играми из-за того, что одной из лучших стран в мире, России, не разрешили участвовать в соревнованиях, за исключением нескольких спортсменов.

Как можно проводить Олимпиаду без сборной России по хоккею, которая завоевала больше всех золотых медалей? Это абсолютнейшее лицемерие и пародия.

Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт», – сказал Монсон.

Ротенберг о победе США на Олимпиаде-2026: «Канада не обошла нас по золотым медалям на Играх – по 9. Для России важно, что они не вышли вперед»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
logoДжефф Монсон
logoКХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
РИА Новости
Политика
logoСборная России по хоккею с шайбой
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он только узнал?
Депутат Монсон по бумажке обличает запад. Когда политика в спорте это плохо, а когда отшибленные спортсмены в политике - это нормально?
Я помню видео где у Монсона в бою сопля на спину челу вылетела , с тех пор не могу забыть когда читаю или вижу его
Хочется назвать Монсона на букву "М", но не стану этого делать.
Ответ Melnikov1968
Хочется назвать Монсона на букву "М", но не стану этого делать.
Мэнсон - это другой, он адекватнее, хотя на вид не скажешь
Ответ Аль Шинник
Мэнсон - это другой, он адекватнее, хотя на вид не скажешь
Спасибо. Исправил.
