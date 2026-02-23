Монсон о недопуске России на ОИ: «Абсолютнейшее лицемерие и пародия. Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт»

Джефф Монсон о недопуске России на ОИ: абсолютнейшее лицемерие и пародия.

Экс-боец ММА Джефф Монсон высказался о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

«Я не следил за Олимпийскими играми из-за того, что одной из лучших стран в мире, России, не разрешили участвовать в соревнованиях, за исключением нескольких спортсменов.

Как можно проводить Олимпиаду без сборной России по хоккею, которая завоевала больше всех золотых медалей? Это абсолютнейшее лицемерие и пародия.

Вот что происходит, когда политика вмешивается в спорт», – сказал Монсон.

