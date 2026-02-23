Депутат Свищев об ОИ-2026: «Нарушил обещание и посмотрел финал по хоккею – мощная игра. В керлинге меня интересуют тенденции и расстановка сил. Там ничего необычного не произошло»

Депутат Свищев об ОИ-2026: нарушил обещание и посмотрел финал по хоккею.

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев поделился мнением о прошедшей Олимпиаде в Италии.

«Как говорил заранее, я смотрел те виды спорта, где участвовали наши спортсмены и те виды спорта, которые меня интересуют.

Например, я смотрел керлинг – наша команда не участвовала, но меня интересуют тенденции развития и расстановка сил. В ближайшее время мы же планируем вернуться. Ничего необычного там не произошло, все, как и было несколько лет назад.

Но нарушил свое обещание и посмотрел все-таки финал по хоккею (США победили Канаду в овертайме – 2:1 – Спортс’‘). Это была мощная игра, такие матчи можно по пальцам пересчитать. Не буду говорить, за кого болел», – рассказал Свищев.

Депутат Свищев о США – Канада в финале ОИ: «Фантастический, безумный хоккей. Турнир был неинтересен, за исключением решающего матча. Россию не допустили по надуманным причинам»