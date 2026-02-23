  • Спортс
  Депутат Свищев об ОИ-2026: «Нарушил обещание и посмотрел финал по хоккею – мощная игра. В керлинге меня интересуют тенденции и расстановка сил. Там ничего необычного не произошло»
Депутат Свищев об ОИ-2026: «Нарушил обещание и посмотрел финал по хоккею – мощная игра. В керлинге меня интересуют тенденции и расстановка сил. Там ничего необычного не произошло»

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев поделился мнением о прошедшей Олимпиаде в Италии.

«Как говорил заранее, я смотрел те виды спорта, где участвовали наши спортсмены и те виды спорта, которые меня интересуют.

Например, я смотрел керлинг – наша команда не участвовала, но меня интересуют тенденции развития и расстановка сил. В ближайшее время мы же планируем вернуться. Ничего необычного там не произошло, все, как и было несколько лет назад.

Но нарушил свое обещание и посмотрел все-таки финал по хоккею (США победили Канаду в овертайме – 2:1 – Спортс’‘). Это была мощная игра, такие матчи можно по пальцам пересчитать. Не буду говорить, за кого болел», – рассказал Свищев.

Депутат Свищев о США – Канада в финале ОИ: «Фантастический, безумный хоккей. Турнир был неинтересен, за исключением решающего матча. Россию не допустили по надуманным причинам»

Нарушать обещания это прямая обязанность депутата Думы
Не хотел выпить, но преодолел себя и выпил)
Да кому твои обещания нужны? Людей не смеши.
Депутат нарушил обещание?😳никогда такого не было и вот опять
Налету переобуваются,обещанья нарушают,лишь бы быть в теме.Ох,уж эти депутаты.
А я так тебе верил, единственному, кто обещания держал...
Прям интриган! Не скажет за кого болел. Неужели за обеих?
Ответ Evgen Vynokurov
Прям интриган! Не скажет за кого болел. Неужели за обеих?
Так как болезнь хроническая, он просто не может точно определить какая именно команда посылала ему импульсы усиления болезни.
Всё-таки пришлось прочитать Пастернака.
и как верить депутатам, которые нарушают обещания? надо было до конца стараться и не смотреть.
