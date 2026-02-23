Ротенберг о победе США на Олимпиаде-2026: «Канада не обошла нас по золотым медалям на Играх – по 9. Для России важно, что они не вышли вперед»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о финале хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии. В финале сборная США победила Канаду (2:1 ОТ).
«Считаю, что все справедливо. Канада не обошла нас по количеству золотых медалей – у нас по девять золотых (с учетом СССР и сборной СНГ – Спортс’‘). Для России важно, что Канада не вышла вперед.
Важно, что мы имеем шанс выиграть десятое золото и возглавить мировой рейтинг по количеству олимпийского золота. Выиграли США, которые побеждали последний раз в 1980 году.
Надо признать, что у них проделана большая работа проделана. Все по-хоккейному, все четко, все справедливо», – сказал Ротенберг.
Ротенберг поздравил с 23 февраля: «День мужества, патриотизма, смелости и верности делу – качеств, на которых держится Россия. Уважение тем, кто выбирает путь ответственности»
У России 1. За 34 года.
Вот такие вот "мы"
Ну цены в России точно выше станут.
Той же Канаде совершенно до балды, 9 золотых медалей у нее или 10. У России вообще 0, потому что Пхенчхан был выигран командой OAR, а не России. В Альбервиле вообще Объединенная команда победила, если уж до конца быть честным.
Правопреемственность это одно, но технически у России вообще 0 побед получается.
Ротенберг думеет по принципу "у меня горит сарай, но зато у соседа корова сдохла"