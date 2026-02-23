Ротенберг о финале Олимпиады: Канада не обошла нас по золотым медалям на Играх.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о финале хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии. В финале сборная США победила Канаду (2:1 ОТ).

«Считаю, что все справедливо. Канада не обошла нас по количеству золотых медалей – у нас по девять золотых (с учетом СССР и сборной СНГ – Спортс’‘). Для России важно, что Канада не вышла вперед.

Важно, что мы имеем шанс выиграть десятое золото и возглавить мировой рейтинг по количеству олимпийского золота. Выиграли США, которые побеждали последний раз в 1980 году.

Надо признать, что у них проделана большая работа проделана. Все по-хоккейному, все четко, все справедливо», – сказал Ротенберг.

Ротенберг поздравил с 23 февраля: «День мужества, патриотизма, смелости и верности делу – качеств, на которых держится Россия. Уважение тем, кто выбирает путь ответственности»