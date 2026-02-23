  • Спортс
  • Ротенберг о победе США на Олимпиаде-2026: «Канада не обошла нас по золотым медалям на Играх – по 9. Для России важно, что они не вышли вперед»
129

Ротенберг о победе США на Олимпиаде-2026: «Канада не обошла нас по золотым медалям на Играх – по 9. Для России важно, что они не вышли вперед»

Ротенберг о финале Олимпиады: Канада не обошла нас по золотым медалям на Играх.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о финале хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии. В финале сборная США победила Канаду (2:1 ОТ).

«Считаю, что все справедливо. Канада не обошла нас по количеству золотых медалей – у нас по девять золотых (с учетом СССР и сборной СНГ – Спортс’‘). Для России важно, что Канада не вышла вперед.

Важно, что мы имеем шанс выиграть десятое золото и возглавить мировой рейтинг по количеству олимпийского золота. Выиграли США, которые побеждали последний раз в 1980 году.

Надо признать, что у них проделана большая работа проделана. Все по-хоккейному, все четко, все справедливо», – сказал Ротенберг.

Ротенберг поздравил с 23 февраля: «День мужества, патриотизма, смелости и верности делу – качеств, на которых держится Россия. Уважение тем, кто выбирает путь ответственности»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Odds
129 комментариев
У Советов 8 золотых. За 36 лет.
У России 1. За 34 года.
Вот такие вот "мы"
Ответ 777тч
У Советов 8 золотых. За 36 лет. У России 1. За 34 года. Вот такие вот "мы"
Толку от этих фиктивных медалек? Проф игроки обманывали систему и ездили кататься против любителей. И то умудрялись обделываться. Суперсерии и КК все всем показали.
Ответ ellsbury
Толку от этих фиктивных медалек? Проф игроки обманывали систему и ездили кататься против любителей. И то умудрялись обделываться. Суперсерии и КК все всем показали.
Абсолютно с вами согласен. Очевидно что на играх с участием профессионалов сборная советская была б не так успешна. Как вы верно заметили суперсерии и кубки Канады все показали
Ну вышла бы вчера Канада вперёд. Что это меняет для нашего хоккея?
Ответ Анатолий Зубков
Ну вышла бы вчера Канада вперёд. Что это меняет для нашего хоккея?
Небеса бы обрушились, а все его каткИ расплавились.
Ответ Анатолий Зубков
Ну вышла бы вчера Канада вперёд. Что это меняет для нашего хоккея?
Пока в споре кто кого научил играть в советский хоккей ничья, а так бы канадцы стали лидировать, и автору фразы пришлось бы включать ещё более безумный пафос, прославляя (как он наивно полагает) отечественный хоккей
А чем именно для России важно, что канадцы не вышли вперёд? Когда выйдут через 4 года что трагического произойдет в России?
Ответ agentkuper
А чем именно для России важно, что канадцы не вышли вперёд? Когда выйдут через 4 года что трагического произойдет в России?
Хоккей запретят и закроют!
Ответ agentkuper
А чем именно для России важно, что канадцы не вышли вперёд? Когда выйдут через 4 года что трагического произойдет в России?
Через 4 года вообще фиг знает, что будет, тут через год-то уже не знаешь.
Ну цены в России точно выше станут.
Если это так важно, то РКН может замедлить сборную Канады, чтоб они больше никогда не взяли золото
Ответ feelnosorry
Если это так важно, то РКН может замедлить сборную Канады, чтоб они больше никогда не взяли золото
Трамповский аналог РКН уже готов это сделать
Вот прямо для России, для всей страны, очень важно, конечно. Кем же он себя считает, что такими заявлениями разбрасывается?
Пусть у меня сарай сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла...
15 ти летний капитан
Ты ещё попади на следующие игры. Иногда кажется что он реально не в себе.
Ответ Melnikov1968
Ты ещё попади на следующие игры. Иногда кажется что он реально не в себе.
проблема в том, что все они вполне в себе.
Ответ nmnackjbxkasbk
проблема в том, что все они вполне в себе.
То есть верят в то что говорят? 😊😊😊Тем смешнее будет.
В очередной раз Ротен порвал Канаду
Ну вышла бы Канада вперед, дальше что? Мир розовых пони Йозе Марино обрушится, это понятно, но для хоккеистов-то что? Для обычных людей что изменится? Планета с ног на голову перевернется?
Той же Канаде совершенно до балды, 9 золотых медалей у нее или 10. У России вообще 0, потому что Пхенчхан был выигран командой OAR, а не России. В Альбервиле вообще Объединенная команда победила, если уж до конца быть честным.
Правопреемственность это одно, но технически у России вообще 0 побед получается.
Ротенберг думеет по принципу "у меня горит сарай, но зато у соседа корова сдохла"
