Матч «Сочи» – ЦСКА начнется в 18:15. КХЛ перенесла игру с 17:00 из-за авиационной опасности
Матч «Сочи» – ЦСКА в КХЛ начнется в 18:15 вместо 17:00 из-за авиаугрозы.
Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА начнется в 18:15.
Ранее лига перенесла встречу с 17:00 из-за авиационной опасности в Сириусе.
Сочинский клуб заявил, что начал допуск зрителей на трибуны. Вскоре на раскатку вышли хоккеисты обеих команд.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
Володькина движуха
