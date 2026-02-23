Матч «Сочи» – ЦСКА начнется в 18:15. КХЛ перенесла игру с 17:00 из-за авиационной опасности

Матч «Сочи» – ЦСКА в КХЛ начнется в 18:15 вместо 17:00 из-за авиаугрозы.

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Сочи » и ЦСКА начнется в 18:15.

Ранее лига перенесла встречу с 17:00 из-за авиационной опасности в Сириусе.

Сочинский клуб заявил , что начал допуск зрителей на трибуны. Вскоре на раскатку вышли хоккеисты обеих команд.