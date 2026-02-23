Матч «Сочи» – ЦСКА перенесен минимум на час из-за авиационной опасности: «КХЛ проинформирует о дальнейшей ситуации»

Матч «Сочи» – ЦСКА в КХЛ перенесен минимум на час из-за авиационной опасности.

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Сочи » и ЦСКА отложен минимум на час.

«В связи с авиационной опасностью в Сириусе старт матча №643 ХК «Сочи» – ЦСКА перенесен. Ориентировочное время начала матча 18:00.

Лига проинформирует о дальнейшей ситуации с матчем», – сказано в сообщении лиги.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщал , что предматчевая раскатка команд не проводилась, а зрителей нет в фойе стадиона.