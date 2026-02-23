Матч «Сочи» – ЦСКА перенесен минимум на час из-за авиационной опасности: «КХЛ проинформирует о дальнейшей ситуации»
Матч «Сочи» – ЦСКА в КХЛ перенесен минимум на час из-за авиационной опасности.
Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА отложен минимум на час.
«В связи с авиационной опасностью в Сириусе старт матча №643 ХК «Сочи» – ЦСКА перенесен. Ориентировочное время начала матча 18:00.
Лига проинформирует о дальнейшей ситуации с матчем», – сказано в сообщении лиги.
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщал, что предматчевая раскатка команд не проводилась, а зрителей нет в фойе стадиона.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
На какой странице плана СВО написано, что через 4 года Сочи будет под авиационной угрозой? Пора уже требовать публикации всего плана, чтобы и другие люди могли жизнь планировать.
Снизу, мелким шрифтом
Помню пару лет назад некоторые ржали над тем, как соседушки во время матчей прятались.. Как же быстро развивается успех и достигаются все намеченные цели.
За четыре года можно было подметить, что теорема сбоев не даёт.
Теорема перефорса?
Завтра годовщина кстати.
И ведь до сих пор никто не понимает, что в голове затеявших это.
Всё идёт по плану
Авиация дело такое, опасное
Авиационная опасность это как?
Какой родной язык у человека, придумавшего словосочетание «авиационная опасность»?!
При Обаме такого не было, так ведь?
Выдвигайтесь в сторону Обамы.
Дожили б**
Хроники пепельной весны
