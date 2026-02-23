  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Матч «Сочи» – ЦСКА перенесен минимум на час из-за авиационной опасности: «КХЛ проинформирует о дальнейшей ситуации»
40

Матч «Сочи» – ЦСКА перенесен минимум на час из-за авиационной опасности: «КХЛ проинформирует о дальнейшей ситуации»

Матч «Сочи» – ЦСКА в КХЛ перенесен минимум на час из-за авиационной опасности.

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Сочи» и ЦСКА отложен минимум на час.

«В связи с авиационной опасностью в Сириусе старт матча №643 ХК «Сочи» – ЦСКА перенесен. Ориентировочное время начала матча 18:00.

Лига проинформирует о дальнейшей ситуации с матчем», – сказано в сообщении лиги.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщал, что предматчевая раскатка команд не проводилась, а зрителей нет в фойе стадиона.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoСочи
logoЦСКА
logoКХЛ
происшествия
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На какой странице плана СВО написано, что через 4 года Сочи будет под авиационной угрозой? Пора уже требовать публикации всего плана, чтобы и другие люди могли жизнь планировать.
Ответ Kurt Kurz
На какой странице плана СВО написано, что через 4 года Сочи будет под авиационной угрозой? Пора уже требовать публикации всего плана, чтобы и другие люди могли жизнь планировать.
Снизу, мелким шрифтом
Ответ Kurt Kurz
На какой странице плана СВО написано, что через 4 года Сочи будет под авиационной угрозой? Пора уже требовать публикации всего плана, чтобы и другие люди могли жизнь планировать.
Комментарий скрыт
Помню пару лет назад некоторые ржали над тем, как соседушки во время матчей прятались.. Как же быстро развивается успех и достигаются все намеченные цели.
Ответ Рома Степанов
Помню пару лет назад некоторые ржали над тем, как соседушки во время матчей прятались.. Как же быстро развивается успех и достигаются все намеченные цели.
За четыре года можно было подметить, что теорема сбоев не даёт.
Ответ Сергей Сорока
За четыре года можно было подметить, что теорема сбоев не даёт.
Теорема перефорса?
Завтра годовщина кстати.
И ведь до сих пор никто не понимает, что в голове затеявших это.
Ответ Дмитрий К1986
И ведь до сих пор никто не понимает, что в голове затеявших это.
Всё идёт по плану
Авиация дело такое, опасное
Авиационная опасность это как?
Какой родной язык у человека, придумавшего словосочетание «авиационная опасность»?!
При Обаме такого не было, так ведь?
Ответ русич
При Обаме такого не было, так ведь?
Выдвигайтесь в сторону Обамы.
Хроники пепельной весны
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
3 февраля, 21:37
Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
3 февраля, 19:53
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
21 минуту назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
7 минут назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
54 минуты назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
Рекомендуем