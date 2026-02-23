СКА об отъезде Ларионова на финал ОИ: «Проведены встречи с первыми лицами ИИХФ, руководителями зарубежных лиг и клубов. Продолжим контакты по намеченным вопросам»

СКА об отъезде Ларионова на финал ОИ: проведены встречи с первыми лицами ИИХФ.

СКА сообщил, что принял участие в деловой программе Олимпийских игр-2026.

Ранее главный тренер петербуржцев Игорь Ларионов полетел в Милан на финал мужского хоккейного турнира. Клуб заявил , что он «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства».

«Делегация хоккейного клуба СКА приняла участие в деловой программе Олимпийских игр-2026, прошедших в итальянских Милане и Кортине.

Были проведены встречи с первыми лицами ИИХФ , руководством Федерации ледовых видов спорта Италии, руководителями зарубежных хоккейных лиг и клубов. В ходе переговоров были определены точки сближения и взаимодействия в области клубного хоккея, включая развитие детского и юношеского спорта, а также подготовки хоккеистов.

Стороны договорились продолжить контакты по намеченным вопросам», – сказано в сообщении СКА.

