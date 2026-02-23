Артур Хайруллин об «Автомобилисте»: «Рид Буше не отвечает на звонки. Он улетел на свадьбу брата во время перерыва на Матч звезд. В марте у Рида родит жена – он решил остаться, видимо»
Артур Хайруллин об «Автомобилисте»: Рид Буше не отвечает на звонки.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, форвард «Автомобилиста» Рид Буше перестал выходить на связь с клубом.
«Говорят, Рид Буше сильно задерживается из-за океана, куда улетел во время перерыва на Матч звезд [КХЛ].
Изначально Буше отпросился на свадьбу к брату, и это было согласовано. А в начале марта у Рида должна рожать жена. И, видимо, он решил остаться. На звонки не отвечает», – сказано в сообщении Хайруллина.
В этом FONBET чемпионате КХЛ Буше провел 43 матча и набрал 42 (17+25) очка при полезности «плюс 6».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
22 комментария
Я убеждëн на 300%, что чемпионскую команду не построить без уважения к себе, к команде, к клубу и болельщикам. Без ответственности. Один не уважает, другой перекладывает с себя ответственность
В данном случае, учитывая, что с турнирной ситуацией до ПО на 99% все решено, ущерба команде почти нет, предложил бы спокойно разобраться ЛИЧНО с игроком, если он имеет желание и возможность помочь команде в ПО - величину санкций сделать обратно пропорциональной вкладу игрока.
А так верится с трудом....и не вяжется с образом многодетного отца. Уж про роды то можно было и полюбовно договориться с клубом.
Бред какой-то и детский сад. Скорее поверил бы, если бы он неожиданно не получил хорошее предложение о трудоустройстве. Везде приближается плэй офф.