Артур Хайруллин об «Автомобилисте»: «Рид Буше не отвечает на звонки. Он улетел на свадьбу брата во время перерыва на Матч звезд. В марте у Рида родит жена – он решил остаться, видимо»

Артур Хайруллин об «Автомобилисте»: Рид Буше не отвечает на звонки.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, форвард «Автомобилиста » Рид Буше перестал выходить на связь с клубом.

«Говорят , Рид Буше сильно задерживается из-за океана, куда улетел во время перерыва на Матч звезд [КХЛ].

Изначально Буше отпросился на свадьбу к брату, и это было согласовано. А в начале марта у Рида должна рожать жена. И, видимо, он решил остаться. На звонки не отвечает», – сказано в сообщении Хайруллина.

В этом FONBET чемпионате КХЛ Буше провел 43 матча и набрал 42 (17+25) очка при полезности «плюс 6».