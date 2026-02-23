  • Спортс
  • Артур Хайруллин об «Автомобилисте»: «Рид Буше не отвечает на звонки. Он улетел на свадьбу брата во время перерыва на Матч звезд. В марте у Рида родит жена – он решил остаться, видимо»
Артур Хайруллин об «Автомобилисте»: Рид Буше не отвечает на звонки.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, форвард «Автомобилиста» Рид Буше перестал выходить на связь с клубом.

«ГоворятРид Буше сильно задерживается из-за океана, куда улетел во время перерыва на Матч звезд [КХЛ].

Изначально Буше отпросился на свадьбу к брату, и это было согласовано. А в начале марта у Рида должна рожать жена. И, видимо, он решил остаться. На звонки не отвечает», – сказано в сообщении Хайруллина.

В этом FONBET чемпионате КХЛ Буше провел 43 матча и набрал 42 (17+25) очка при полезности «плюс 6».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо же как Авангард дважды вовремя убирал Рида из состава - сначала весь скандал пришёлся на Локомотив, теперь такое :)
Как не профессионально. Растрогать контракт немедленно!
Ответ LIONHEART.
Как не профессионально. Растрогать контракт немедленно!
Почему Авто уже не в первый раз берëт в состав игрока без большого ума? Сначало Буше, теперь Спронг. Ну вот с ними и потонете. Может тогда поймëте чего
Ответ LIONHEART.
Как не профессионально. Растрогать контракт немедленно!
Если эта инфа правдива, конечно

Я убеждëн на 300%, что чемпионскую команду не построить без уважения к себе, к команде, к клубу и болельщикам. Без ответственности. Один не уважает, другой перекладывает с себя ответственность
боюсь представить, откуда инфа про жену
Как всегда.По семейным обстоятельствам.
Да...периодически возникают проблемы с гастарбайтерами, и не только у Автомобилиста, кстати. Это опыт и новые ситуации, требующие отдельного прописания в контрактах. С рамками, нарушение которых должно приводить к существенным санкциям и штрафам легионеров-гастарбайтеров.
В данном случае, учитывая, что с турнирной ситуацией до ПО на 99% все решено, ущерба команде почти нет, предложил бы спокойно разобраться ЛИЧНО с игроком, если он имеет желание и возможность помочь команде в ПО - величину санкций сделать обратно пропорциональной вкладу игрока.
А так верится с трудом....и не вяжется с образом многодетного отца. Уж про роды то можно было и полюбовно договориться с клубом.
Бред какой-то и детский сад. Скорее поверил бы, если бы он неожиданно не получил хорошее предложение о трудоустройстве. Везде приближается плэй офф.
Рид, походу , только в Авангарде хорошо играет. В Локо тоже хорошо сыграл, но все же не столь ярко
Куда же без лионхарта с абсурдом про Спронга. Видимо, парня увел.
А я подбухну и забуду о тебе и забуду о тебе Автомобилист забуду) Не мешайте человеку отдыхать, может классная свадьба просто)))
Рекомендуем