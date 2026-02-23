«Трактор» дома победил «Ладу» – 4:2. Чайковски забил 1-й гол за челябинцев
«Трактор» дома победил «Ладу» в матче FONBET КХЛ.
«Трактор» оказался сильнее «Лады» (4:2) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбу забросил защитник Михал Чайковски. Это его первый гол за челябинский клуб. Ранее словак играл за «Спартак».
«Трактор» поднялся на шестое место в Восточной конференции, набрав 62 очка за 58 игр. «Лада» идет десятой на Западе, имея в активе 41 балл после 60 матчей.
Следующий матч «Трактор» проведет на выезде с «Салаватом Юлаевым» 26 октября, «Лада» сыграет с «Ак Барсом» в гостях 25 февраля.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
p.s следующий матч 26 февраля, а не 26 октября)
Так, что поздравляем Алексея Рыкманова с первой шайбой в КХЛ и побольше шайб в карьере и конечно же за Трактор!