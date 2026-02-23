7

«Трактор» дома победил «Ладу» – 4:2. Чайковски забил 1-й гол за челябинцев

«Трактор» дома победил «Ладу» в матче FONBET КХЛ.

«Трактор» оказался сильнее «Лады» (4:2) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбу забросил защитник Михал Чайковски. Это его первый гол за челябинский клуб. Ранее словак играл за «Спартак».

«Трактор» поднялся на шестое место в Восточной конференции, набрав 62 очка за 58 игр. «Лада» идет десятой на Западе, имея в активе 41 балл после 60 матчей.

Следующий матч «Трактор» проведет на выезде с «Салаватом Юлаевым» 26 октября, «Лада» сыграет с «Ак Барсом» в гостях 25 февраля.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Молодцы теперь надо 26 числа реванш брать.
Большинство Трактора это просто кошмар. Ладно бы просто не забили, дак и внятного розыгрыша нет. При чем, никакой положительной динамики от игры к игре в этом не наблюдается. А так да, третий нормальный был.
Ладе уже второй матч подряд не хватает пары минут до овера
С победой!
p.s следующий матч 26 февраля, а не 26 октября)
У Рыкманова первый гол в кхл
Никонов полный абзац, завязывать надо с зелёным змеем
Чайковского автор отмечает и поздравляет с первой шайбой за Трактор, а молодого хоккеиста Рыкманова с первой шайбой вообще в КХЛ поздравить забыли.

Так, что поздравляем Алексея Рыкманова с первой шайбой в КХЛ и побольше шайб в карьере и конечно же за Трактор!
