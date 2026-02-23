Трамп пригласил сборную США на свое выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент»
Дональд Трамп пригласил сборную США на свое выступление в Конгрессе.
Президент США Дональд Трамп пригласил сборную США по хоккею, выигравшую золото на Олимпиаде-2026, на свое выступление в Конгрессе.
«Собираюсь выступить с посланием о положении дел в стране во вторник вечером. Могу прислать вам военный самолет, если хотите. Это самый крутой вечер и самая важная речь года. Мы вас туда доставим.
Должен признаться, я также обязан позвать женскую команду, иначе, думаю, меня ждет импичмент», – сказал Трамп.
Отметим, что и мужская, и женская сборные играли в финалах с Канадой. Они победили с одинаковым счетом – 2:1 в овертайме.
Илон Маск репостнул ИИ-видео, на котором Трамп играет в хоккей против Канады. Президент США в деловом костюме забивает гол и дерется с канадцем под музыку из «Рокки»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Le Parisien
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кака гринкарта, у мя семья, двое детей, профессия, виноградник и нос в табаке.