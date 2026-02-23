  • Спортс
Трамп пригласил сборную США на свое выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент»

Дональд Трамп пригласил сборную США на свое выступление в Конгрессе.

Президент США Дональд Трамп пригласил сборную США по хоккею, выигравшую золото на Олимпиаде-2026, на свое выступление в Конгрессе.

«Собираюсь выступить с посланием о положении дел в стране во вторник вечером. Могу прислать вам военный самолет, если хотите. Это самый крутой вечер и самая важная речь года. Мы вас туда доставим.

Должен признаться, я также обязан позвать женскую команду, иначе, думаю, меня ждет импичмент», – сказал Трамп.

Отметим, что и мужская, и женская сборные играли в финалах с Канадой. Они победили с одинаковым счетом – 2:1 в овертайме.

Илон Маск репостнул ИИ-видео, на котором Трамп играет в хоккей против Канады. Президент США в деловом костюме забивает гол и дерется с канадцем под музыку из «Рокки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Le Parisien
Могу прислать военный самолёт, только по пути в Гренландию на 15 минут залетим, бгг
Ответ Inspectorate
Могу прислать военный самолёт, только по пути в Гренландию на 15 минут залетим, бгг
сразу после визита в иран
Ответ Inspectorate
Могу прислать военный самолёт, только по пути в Гренландию на 15 минут залетим, бгг
На остров Эпштейна
Для хоккея и его развития победа США лучше, чем победа Канады. Через четыре года будем видеть ещё более крутой хоккей😁
Ответ Максим Седов
Для хоккея и его развития победа США лучше, чем победа Канады. Через четыре года будем видеть ещё более крутой хоккей😁
Для развития где? В Зимбабве? В Канаде и США итак лучшие игроки мира с запасом, куда еще развиваться?
Ответ Максим Кочетков
Для развития где? В Зимбабве? В Канаде и США итак лучшие игроки мира с запасом, куда еще развиваться?
Конечно для развития хоккея лучше чтобы Олимпиаду выиграла сборная Зимбабве, но чуток не срослось.
Импичмент это подходящее слово, совсем старый дед из ума выжил, новый день, новый КРИНЖ
Ответ wxvnpc5psr
Импичмент это подходящее слово, совсем старый дед из ума выжил, новый день, новый КРИНЖ
Комментарий скрыт
Ответ Сергей Аньков
Комментарий скрыт
Байден в сравнении с Трампом - верх логичности и холодного расчета.
Норм сказанул. Типа бабёнки мне тут нафиг не сдались, ни одного матча не смотрел, но и их придется позвать)
Очередная спецоперация трампа с применением дискобобулятора.
Ехать побоялся, ТК шансы Канадцев оценивались выше, а теперь пиарится изо всех сил...
Главное,чтобы презервативы,как в олимпийской деревне,не закончились)))
Ответ Сергей Круг
Главное,чтобы презервативы,как в олимпийской деревне,не закончились)))
Ну, глядя на рожи американских футболисток, прихожу к выводу, что не должны закончиться ))
Вторгаться в другие страны он не боится импичмента, но не пригласив женщин - начинается землетрясение. woke повесточка как национальная скрепа
Ответ Ceasus
Вторгаться в другие страны он не боится импичмента, но не пригласив женщин - начинается землетрясение. woke повесточка как национальная скрепа
Комментарий удален модератором
Ответ Viking77
Комментарий удален модератором
Имя Трамп в заголовке вам о чем нибудь говорит?
Всех,кто против Трампа и Сша в минуса...Новая политика сайта?)))))
Ответ Сергей Круг
Всех,кто против Трампа и Сша в минуса...Новая политика сайта?)))))
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Claudio_ Caniggia
Комментарий удален модератором
Че Грин карту не дали? 😏
Ответ Сергей Аньков
Че Грин карту не дали? 😏
Терпильи мысли стелятся по дну.
Кака гринкарта, у мя семья, двое детей, профессия, виноградник и нос в табаке.
