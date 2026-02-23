  • Спортс
16

Артюхин об отъезде Ларионова из СКА на финал ОИ: «Наверняка он увидел нюансы, которые включит в работу. Поездка была организована с этой целью»

Артюхин об отъезде Ларионова из СКА на финал ОИ: это его выбор.

Бывший форвард СКА Евгений Артюхин высказался о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал олимпийского хоккейного турнира между США и Канадой (2:1 ОТ).

– Как вы относитесь к тому, что Игорь Ларионов уехал на финал Олимпиады в разгар чемпионата КХЛ?

– Это выбор Ларионова, и мне это сложно комментировать.

– Хоккей вживую смотрится по-другому?

– Конечно, ты воспринимаешь хоккей совсем по-другому. Смотришь все нюансы, и можно многое для себя почерпнуть. По телевизору мелкие детали ты не увидишь, только общую картину игры.

– Ларионов сможет увидеть на финале что-то для своей работы в СКА?

– Я уверен, что Ларионов что-то сможет перенять для себя. Наверняка он увидел какие-то нюансы, которые включит в свою работу. Думаю, с этой целью поездка и была организована, – сказал Артюхин.

Плющев о Ларионове на финале ОИ: «Болельщиков держат за дураков и впаривают туфту. Одни сказали, он поехал смотреть игроков для СКА, другие – что на учебу, третьи – на переговоры»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
16 комментариев
"Посмотреть такой исторический финал с трибуны"... вот и все нюансы...
Игорь Николаевич - ничего нового не увидел, а эти бесмысленные атаки на ворота, без забеганий, стеночки , ТИК-Токи - это не интересно. ;))
Наверняка он увидел нюансы...
Подходит Петька к Василиванычу и спрашивает
-Василиваныч что такое НЮАНС
Василивааныч и говорит
-снимай Петька штаны
Петька снял ....
Василиваныч сует палец Петьке в ж...
Вот смотри Петька у тебя палец в ж ..... и у меня палец в ж .... Но есть один нюанс!
Профессор красава! Вообще не парится, болт забил и делает что хочет.
По моему тут всем ясно,что не сегодня,так завтра Ларионова уберут из сквы,вот он и разъезжает
Странно что он без сына туда поехал
А что по телевизору нельзя разглядеть нюансы ? И что интересно без него команда победила.
Нет, это развлечение, как на финал лиги чемпионов многие приезжают
Приобщиться
Ответ avcgloronalduMU
Нет, это развлечение, как на финал лиги чемпионов многие приезжают Приобщиться
Может как Юрий Сëмин. Ездил туда постоянно, а потом рассказывал что это ему нужно для прогресса, но при этом продолжал играть в один и тот же футбол 90х
Вратарь большой, а вратарская экипировка еще больше
Рекомендуем