Артюхин об отъезде Ларионова из СКА на финал ОИ: «Наверняка он увидел нюансы, которые включит в работу. Поездка была организована с этой целью»

Артюхин об отъезде Ларионова из СКА на финал ОИ: это его выбор.

Бывший форвард СКА Евгений Артюхин высказался о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал олимпийского хоккейного турнира между США и Канадой (2:1 ОТ).

– Как вы относитесь к тому, что Игорь Ларионов уехал на финал Олимпиады в разгар чемпионата КХЛ?

– Это выбор Ларионова, и мне это сложно комментировать.

– Хоккей вживую смотрится по-другому?

– Конечно, ты воспринимаешь хоккей совсем по-другому. Смотришь все нюансы, и можно многое для себя почерпнуть. По телевизору мелкие детали ты не увидишь, только общую картину игры.

– Ларионов сможет увидеть на финале что-то для своей работы в СКА?

– Я уверен, что Ларионов что-то сможет перенять для себя. Наверняка он увидел какие-то нюансы, которые включит в свою работу. Думаю, с этой целью поездка и была организована, – сказал Артюхин.

