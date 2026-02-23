Депутат Свищев о США – Канада в финале ОИ: «Фантастический, безумный хоккей. Турнир был неинтересен, за исключением решающего матча. Россию не допустили по надуманным причинам»

Депутат Свищев о США – Канада в финале ОИ: фантастический, безумный хоккей.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о финале олимпийского хоккейного турнира между Канадой и США (1:2 ОТ).

«Сборные Канады и США в финале Олимпийских игр показали фантастический хоккей, мне игра очень понравилась. Был какой-то безумный, в хорошем смысле этого слова, хоккей.

Но если бы наша сборная, составленная из игроков НХЛ и лучших представителей КХЛ , собралась в полном составе, то она была бы очень яркой командой и могла играть в финале. Это было бы очень круто, потому что олимпийскому турниру очень не хватало наших ребят.

На Олимпиаде ведь были страны, которые ничего из себя не представляли, а нашу сборную не допустили по надуманным причинам. И турнир был неинтересен, за исключением решающего матча», – сказал Свищев.

«Мы закроем этот вопрос, купим спортсменам телефоны. Пусть МОК будет стыдно». Свищев о том, что россиянам на Олимпиаде не подарили спонсорские смартфоны