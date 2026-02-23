Депутат Свищев о США – Канада в финале ОИ: «Фантастический, безумный хоккей. Турнир был неинтересен, за исключением решающего матча. Россию не допустили по надуманным причинам»

  • Спортс
12

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о финале олимпийского хоккейного турнира между Канадой и США (1:2 ОТ).

«Сборные Канады и США в финале Олимпийских игр показали фантастический хоккей, мне игра очень понравилась. Был какой-то безумный, в хорошем смысле этого слова, хоккей.

Но если бы наша сборная, составленная из игроков НХЛ и лучших представителей КХЛ, собралась в полном составе, то она была бы очень яркой командой и могла играть в финале. Это было бы очень круто, потому что олимпийскому турниру очень не хватало наших ребят.

На Олимпиаде ведь были страны, которые ничего из себя не представляли, а нашу сборную не допустили по надуманным причинам. И турнир был неинтересен, за исключением решающего матча», – сказал Свищев.

«Мы закроем этот вопрос, купим спортсменам телефоны. Пусть МОК будет стыдно». Свищев о том, что россиянам на Олимпиаде не подарили спонсорские смартфоны

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
РИА Новости
Полно было отличных игр, Свищев тут пальцем в небо. Будь Россия в числе участников было бы интереснее конечно, но то что, она дошла бы до финала, да даже до 1/2 не факт. В 1/4 прошла бы наверняка, а дальше как пойдет.
Было очень много хороших матчей,особенно в плей-офф.Канада-Чехия,США-Швеция,Канада-Финляндия,Финляндия-Швейцария,ну и финал естественно.Во всех этих матчах была интрига до конца.Турнир получился отличный.
Бы бы бы...Если бы,мы бы,были бы...одним словом,Свищев.
Плохо, что головы депутатов только для хранения пельмений годятся..
Если бы вместо Свищева был другой депутат, то возможно что-то было бы по-другому😊😊😊Можно и ведь и так трактовать мысли Свищева. А почему нет?
"Фантастический, безумный хоккей. Свищёв был неинтересен!":)))
Весь плей-офф был шикарный, кроме матчей с участием Словакии. Ну а финал - вообще вышка. Такого уровня игры теперь снова четыре года ждать, и то не факт. А Кубок Мира по срокам не подходит, чтобы там лучший хоккей показывать.
Думал он говорит о матче РФ и Германии - 18го , как-то не по депутатски.
Турнир неинтересен, тут даже для данного эксперта перебор, матч Чехия -Канада супертоп,финал сказка,куча интересных игр.Кстати,а как он судит о других матчах,если смотрел только финал.
патриот Свищев порвался
несите следующего
