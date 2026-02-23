  • Спортс
Плющев о Ларионове на финале ОИ: «Болельщиков держат за идиотов и впаривают туфту. Одни сказали, он поехал смотреть игроков для СКА, другие – что на учебу, третьи – на переговоры»

Плющев о поездке Ларионова на финал ОИ: болельщиков держат за дураков.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал олимпийского хоккейного турнира между США и Канадой (2:1 ОТ).

Клуб заявил, что главный тренер «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба».

– Другая тема недели – поездка главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал Игр и пропуск им матча СКА и ЦСКА.

– Меня удивило, что нас держат за дураков. Одни сказали, что главный тренер СКА поехал на финал смотреть для команды игроков, другие – на учебу, третьи – на международные переговоры. Забавно.

И вот тут возникла только пара вопросов.

– Каких?

– Извините за мой французский, зачем нам впаривают эту туфту? Зачем российских хоккейных болельщиков кто-то держит за полных идиотов?

Хотя, когда услышал, что в Милан якобы полетели оба профессора из СКА – и Ларионов, и Захаркин, многое стало понятно. Хотя бы то, откуда появилась туфта, – сказал Плющев.

Карандин об отъезде Ларионова на финал Канада – США: «Неуважение к СКА, КХЛ, всей России. Организаторы ОИ запретили наш хоккей, нашу сборную и всю нашу страну»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
40 комментариев
Он полетел смотреть Макдевида и Маккиннона,но после финала от них решили отказаться...А если бы профессор их вживую не увидел,то нам бы впарили эти дрова))))
Ска некуда не денется,а такой финал посмотреть дорогого стоит!
Ска некуда не денется,а такой финал посмотреть дорогого стоит!
Да, такого финала может и не быть больше! Отличная игра! И Плющев, депутаты, Ротенберг здесь вообще не причем. Сша - молодцы: такую машину обыграть!
Игроков для команды? Маков ? Хьюзов ? Может мексиканца ? Или Хелли на ворота в СКА? 🤣
Плющев тут красава полностью согласен 💪🙏за болельщиков отдельный респект
Плющев тут красава полностью согласен 💪🙏за болельщиков отдельный респект
🤝👌👍
Плющев тут красава полностью согласен 💪🙏за болельщиков отдельный респект
если ты согласен хоть в чем-то с Плющевым, то сочувствую)
поехал смотреть игроков для СКА

ага, звёзды нхл игравшие в финале, уже разрывают контракты и едут в кхл.
А на самом деле — в баню
Не думал, что я когда-нибудь такое напишу))) Но сейчас я согласен с Плюшевым))
За твои деньги что ли ездил? Почему тебя не волнует, когда депутаты рассекают по заграницам, за народные деньги?
За твои деньги что ли ездил? Почему тебя не волнует, когда депутаты рассекают по заграницам, за народные деньги?
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Нет, за деньги Плющева, вот поэтому он и душится:)😊😊😊
Тренер оставил команду на одну игру. Ему и руководству известны цели поездки. "Одни", "другие" и "третьи",высасывают версии целей поездки из пальца, в Плющев видет в этом повод провоняться за 5 копеек. А ежели подумать - какое ему дело, что он лезет в чужой монастырь???
Плющев такой мерзкий.
Ответ eraser2
Плющев такой мерзкий.
а Ларионов?
Ответ заблокированному пользователю
а Ларионов?
Великий спортсмен, уважаемый человек, личность. Посмотри, что и как он говорит, что делает. Хотя стадо ему завидует...но это стадо...
