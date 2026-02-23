Плющев о Ларионове на финале ОИ: «Болельщиков держат за идиотов и впаривают туфту. Одни сказали, он поехал смотреть игроков для СКА, другие – что на учебу, третьи – на переговоры»

Плющев о поездке Ларионова на финал ОИ: болельщиков держат за дураков.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал олимпийского хоккейного турнира между США и Канадой (2:1 ОТ).

Клуб заявил , что главный тренер «отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба».

– Другая тема недели – поездка главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал Игр и пропуск им матча СКА и ЦСКА.

– Меня удивило, что нас держат за дураков. Одни сказали, что главный тренер СКА поехал на финал смотреть для команды игроков, другие – на учебу, третьи – на международные переговоры. Забавно.

И вот тут возникла только пара вопросов.

– Каких?

– Извините за мой французский, зачем нам впаривают эту туфту? Зачем российских хоккейных болельщиков кто-то держит за полных идиотов?

Хотя, когда услышал, что в Милан якобы полетели оба профессора из СКА – и Ларионов, и Захаркин , многое стало понятно. Хотя бы то, откуда появилась туфта, – сказал Плющев.

