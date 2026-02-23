Директор ФБР Патель о победе США на ОИ: «Единство, самопожертвование, настрой. Спасибо, что представляли величайшую страну в мире в величайшей игре всех времен»

Директор ФБР Патель о победе США на ОИ: единство, самопожертвование, настрой.

Директор ФБР Каш Патель прокомментировал победу сборной США над Канадой (2:1 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Патель присутствовал на трибунах во время матча и побывал в раздевалке после игры.

«Единство, самопожертвование, настрой – вот что нужно, чтобы стать лучшими в мире. Эти люди живут и дышат этим. Теперь сборная США – чемпионы, завоевавшие золотые медали, легенды.

Спасибо вам за то, что вы представляли величайшую страну в мире в величайшей игре всех времен. Поздравляем, ребята!» – сказал Патель.

Фото: x.com/Kash_Patel

