  Директор ФБР Патель о победе США на ОИ: «Единство, самопожертвование, настрой. Спасибо, что представляли величайшую страну в мире в величайшей игре всех времен»
Директор ФБР Каш Патель прокомментировал победу сборной США над Канадой (2:1 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Патель присутствовал на трибунах во время матча и побывал в раздевалке после игры.

«Единство, самопожертвование, настрой – вот что нужно, чтобы стать лучшими в мире. Эти люди живут и дышат этим. Теперь сборная США – чемпионы, завоевавшие золотые медали, легенды.

Спасибо вам за то, что вы представляли величайшую страну в мире в величайшей игре всех времен. Поздравляем, ребята!» – сказал Патель.

Министр войны США об игре Хеллибака в финале ОИ: «Теперь у нас есть и министр обороны»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Каша Пателя
В плане великодержавного шовинизма США даже нашим может дать прикурить.
Ответ Насонов Дмитрий
В плане великодержавного шовинизма США даже нашим может дать прикурить.
Честно говоря, такое всегда было) а у нас либо безусловно любят, либо люто ненавидят)
Ответ Насонов Дмитрий
В плане великодержавного шовинизма США даже нашим может дать прикурить.
Даже?
в величайшей игре всех времен...после бейсбола,баскетбола и американского футбола забыл добавить.
Ответ Сергей Круг
в величайшей игре всех времен...после бейсбола,баскетбола и американского футбола забыл добавить.
скорее крикета для мистера Пателя
Ответ Сергей Круг
в величайшей игре всех времен...после бейсбола,баскетбола и американского футбола забыл добавить.
Величайшая игра в Штатах теперь гольф...
Мне больше интересно, почему норги на 50 км лыжи не меняли.
Ответ Сергей
Мне больше интересно, почему норги на 50 км лыжи не меняли.
Наверное, новые препараты тестировали.
Ответ Сергей
Мне больше интересно, почему норги на 50 км лыжи не меняли.
Лыжи на допинге вестимо
Если внимательно слушать, что иногда говорят в своих речах Трамп, Патель, Рубио, Вэнс и другие действующие руководители США, то это ничем не отличается от того, что говорили руководители Германии в период 1933-45 гг. Нужно только заменить слово "германия" на "америка". Информация к размышлению.
Ответ Азамат011989
Если внимательно слушать, что иногда говорят в своих речах Трамп, Патель, Рубио, Вэнс и другие действующие руководители США, то это ничем не отличается от того, что говорили руководители Германии в период 1933-45 гг. Нужно только заменить слово "германия" на "америка". Информация к размышлению.
Если гипотетически Россия приняла бы участие в Олимпиаде и выиграла её – наши многочисленные депутаты и руководители всех уровней, говорили бы примерно то же самое
Ответ Азамат011989
Если внимательно слушать, что иногда говорят в своих речах Трамп, Патель, Рубио, Вэнс и другие действующие руководители США, то это ничем не отличается от того, что говорили руководители Германии в период 1933-45 гг. Нужно только заменить слово "германия" на "америка". Информация к размышлению.
А мне это смутно напомнило Политбюро первой половины 80-х. Но смутно, "ибо в то героическое время я был мал. Я был дитя".
Удивительно, если бы про "величайшую в мире страну" сказал кто-то из наших игроков, его, местная либерота, уже бы захейтила. А тут все тихо😂
Ответ Максим Седов
Удивительно, если бы про "величайшую в мире страну" сказал кто-то из наших игроков, его, местная либерота, уже бы захейтила. А тут все тихо😂
Ну так - ЭТАДРУГОЕ. Уже давно пора такой стикер вводить
Ждём комментарий директора ЦРУ ! 🙉
Чинуши всегда на готове примазаться к победе и навалить величественного кринжа, позорище так то
Шпатель, не пытайся сделать вид, что тебя это сильнее интересует, чем идущий сейчас чемпионат мира по крикету
Величайшая команда из величайшей страны после величайшей победы величайше напилась и величайше сходила в туалет
Маки были не те, Кросбейн сломан, Селебрини один не потянул.
«Сердце разрывается за Макдэвида. Мы знаем, как много это значило для него». Форвард «Эдмонтона» Хенрик о поражении Канады в финале ОИ
23 февраля, 10:45
23 февраля, 10:45
Министр войны США об игре Хеллибака в финале ОИ: «Теперь у нас есть и министр обороны»
23 февраля, 10:15
23 февраля, 10:15
Шнякин о США – Канада в финале ОИ: «Рад, что российский зритель не увлекался разговорами о «пендосии» и «околопендосии», а оценивал игру. Хоккей высшего уровня, круто»
23 февраля, 09:40
23 февраля, 09:40
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
19 минут назад
19 минут назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
сегодня, 09:50
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
5 минут назад
5 минут назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
52 минуты назад
52 минуты назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
сегодня, 07:31
Рекомендуем