Директор ФБР Патель о победе США на ОИ: «Единство, самопожертвование, настрой. Спасибо, что представляли величайшую страну в мире в величайшей игре всех времен»

Директор ФБР Каш Патель прокомментировал победу сборной США над Канадой (2:1 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира в Италии.
Патель присутствовал на трибунах во время матча и побывал в раздевалке после игры.
«Единство, самопожертвование, настрой – вот что нужно, чтобы стать лучшими в мире. Эти люди живут и дышат этим. Теперь сборная США – чемпионы, завоевавшие золотые медали, легенды.
Спасибо вам за то, что вы представляли величайшую страну в мире в величайшей игре всех времен. Поздравляем, ребята!» – сказал Патель.
Министр войны США об игре Хеллибака в финале ОИ: «Теперь у нас есть и министр обороны»
В плане великодержавного шовинизма США даже нашим может дать прикурить.
Честно говоря, такое всегда было) а у нас либо безусловно любят, либо люто ненавидят)
Даже?
в величайшей игре всех времен...после бейсбола,баскетбола и американского футбола забыл добавить.
скорее крикета для мистера Пателя
Величайшая игра в Штатах теперь гольф...
Мне больше интересно, почему норги на 50 км лыжи не меняли.
Наверное, новые препараты тестировали.
Лыжи на допинге вестимо
Если внимательно слушать, что иногда говорят в своих речах Трамп, Патель, Рубио, Вэнс и другие действующие руководители США, то это ничем не отличается от того, что говорили руководители Германии в период 1933-45 гг. Нужно только заменить слово "германия" на "америка". Информация к размышлению.
Если гипотетически Россия приняла бы участие в Олимпиаде и выиграла её – наши многочисленные депутаты и руководители всех уровней, говорили бы примерно то же самое
А мне это смутно напомнило Политбюро первой половины 80-х. Но смутно, "ибо в то героическое время я был мал. Я был дитя".
Удивительно, если бы про "величайшую в мире страну" сказал кто-то из наших игроков, его, местная либерота, уже бы захейтила. А тут все тихо😂
Ну так - ЭТАДРУГОЕ. Уже давно пора такой стикер вводить
Ждём комментарий директора ЦРУ ! 🙉
Чинуши всегда на готове примазаться к победе и навалить величественного кринжа, позорище так то
Шпатель, не пытайся сделать вид, что тебя это сильнее интересует, чем идущий сейчас чемпионат мира по крикету
Величайшая команда из величайшей страны после величайшей победы величайше напилась и величайше сходила в туалет
Маки были не те, Кросбейн сломан, Селебрини один не потянул.
