  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Михайлов о матче Канада – США: «Прекрасный финал по содержанию и мастерству. Эти команды хотят, чтобы Россия участвовала в ОИ и ЧМ, а остальные против»
34

Михайлов о матче Канада – США: «Прекрасный финал по содержанию и мастерству. Эти команды хотят, чтобы Россия участвовала в ОИ и ЧМ, а остальные против»

Борис Михайлов о матче Канада – США: обе эти команды за возвращение России.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о финальном матче Олимпиады-2026 между сборными США и Канады (2:1 ОТ). 

«Финал получился прекрасным по содержанию и мастерству. Кто забивает больше, тот и выигрывает, закон спорта.

Можно говорить, что канадцы играли сильнее, но нужно смотреть на результат. Но исполнительское мастерство двух команд было на самом высоком уровне.

Было бы больше интереса к турниру с участием россиян? В финале играли те команды, которые хотят, чтобы Россия участвовала в Олимпиаде и чемпионате мира, а остальные против, вот и все», – сказал Михайлов. 

Сборная России не была допущена к участию в олимпийском турнире, ее заменила Франция. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
Политика
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoЧМ по хоккею
logoБорис Михайлов
ТАСС
logoНХЛ
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Такого не бывает , в соседа -калибры запускаешь и на олимпиадах играешь .
Ответ hcmrkxpfg9
Такого не бывает , в соседа -калибры запускаешь и на олимпиадах играешь .
Бывает: Американцы: Ирак, Сирия, Ливия, Венесуэла
Ответ DENIS DENWER
Бывает: Американцы: Ирак, Сирия, Ливия, Венесуэла
Это не соседи
Я говорю про соседа с одинаковой историей , культурой и языком
Поэтому пример не правильный .
тыж смотреть вроде не собирался?
Тоже думаю, что америкосы и тем более канадцы не опасаются конкуренции со стороны нашей сборной.
у крупных держав всегда есть интиресы в других странах к примеру зачем советский союз ослоблял режим юар как раз его надо было укпеплять и южную родезию тоже как соперника америки в африке нет полезли и теперь там зимбабве
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мак Холлоуэлл: «Жаль, что Россия не участвует в Олимпиаде. Они были бы наравне с Канадой и США»
22 февраля, 09:15
Вице-президент ИИХФ Николсон: «С надеждой смотрим на то, что сборная России выступит на ОИ-2030 без ограничений в политическом плане»
22 февраля, 05:25
Кожевников о финале ОИ: «Без России есть только два кандидата. Матч Канада – США был ожидаем, но наши задали бы жару»
21 февраля, 12:50
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
17 минут назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
3 минуты назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
50 минут назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
Рекомендуем