  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Трамп поздравил сборную США с победой на ОИ-2026 по видеосвязи. Президент страны пригласил команду на церемонию своего обращения к Конгрессу во вторник
2

Трамп поздравил сборную США с победой на ОИ-2026 по видеосвязи. Президент страны пригласил команду на церемонию своего обращения к Конгрессу во вторник

Дональд Трамп поздравил сборную США с победой на ОИ-2026 по видеосвязи.

Президент США Дональд Трамп поздравил сборную страны с победой на хоккейном турнире Олимпиады-2026 по видеосвязи. 

В финале американцы обыграли сборную Канады (2:1 ОТ), выиграв золотые медали олимпийского турнира впервые с 1980 года. 

«Он только что обратился к команде, выразив гордость за нее и поздравив всех с победой. Очевидно, что эта игра во многом стала для нашей страны источником вдохновения. Думаю, что очень многие люди в США следили за игрой, включая и президента», – сказал главный тренер команды Майк Салливан после игры. 

Как сообщил журналист TSN Райан Ришо, Трамп пригласил команду на церемонию своего обращения к Конгрессу с ежегодным посланием. Мероприятие состоится во вторник. Пока неясно, смогут ли хоккеисты посетить его перед возобновлением сезона НХЛ в среду. 

«Думаю, многое еще предстоит уладить в отношении нашей поездки домой. Посмотрим, что будет», – сказал капитан команды Остон Мэттьюс

Трамп о победе США на ОИ-2026: «Поздравляю нашу великую сборную. Они выиграли золото! Вау!»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
logoСборная США по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
logoМайк Салливан
logoДональд Трамп
logoОстон Мэттьюс
logoОлимпиада-2026
logoНХЛ
Политика
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ткач уже зачастил туда ходить, такими темпами политиком станет
Ответ August_1116468707
Ткач уже зачастил туда ходить, такими темпами политиком станет
местный Ови: выглядит как мужик с народа, вылизывает власти безбожно. Различия если только в количестве голов.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мы надрали задницы канадцам». Америка впервые с 80-го выиграла Олимпиаду
23 февраля, 05:20
Мэттьюс о победе США на ОИ-2026: «Этого пришлось ждать слишком долго. Мы приехали сюда за золотом – и мы его выиграли»
22 февраля, 21:47
Трамп о победе США на ОИ-2026: «Поздравляю нашу великую сборную. Они выиграли золото! Вау!»
22 февраля, 17:18
Трамп не приедет на матч США и Канады в финале ОИ-2026. Директор ФБР Патель будет на трибунах (Corriere della Sera)
22 февраля, 10:53
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Салават» сыграет с «Трактором», СКА примет «Динамо» Москва, «Спартак» проведет матч с «Адмиралом»
16 минут назад
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Каролиной», «Монреаль» – с «Айлендерс», «Миннесота» в гостях у «Колорадо», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон»
сегодня, 10:56
Какой еды боится Макдэвид? Узнайте в нашем тесте про еду и спорт
сегодня, 12:00Тесты и игры
У Панарина 40+ ассистов в 11 сезонах подряд в НХЛ. Форвард «Лос-Анджелеса» – третий европеец после Ягра и Петера Штястны, кому это удалось
сегодня, 11:41
Дементьев о поездке Ларионова на финал ОИ: «Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия с теми, кто за кулисами решают будущее»
сегодня, 11:25
У Кучерова 700 ассистов за 855 матчей в НХЛ – 2-й по скорости результат для хоккеистов не из Северной Америки. Быстрее был только Петер Штястны – 784 игры
сегодня, 10:40
Якушев о возвращении России: «Надежда на подвижки ближе к 2030 году. Политика влезла в спорт, противодействие нам очень сильное. Вопрос будет решаться еще долго»
сегодня, 10:28
Генцел не попал в пустые ворота с нескольких метров без сопротивления. В ответной атаке «Торонто» забил «Тампе»
сегодня, 10:01Видео
Кто из великих спортсменов так и не выиграл Олимпиаду? Некоторые имена вас поразят
сегодня, 10:00Тесты и игры
Панарин набирал очки в своей первой игре за каждый из четырех клубов в НХЛ. У форварда 0+2 за «Лос-Анджелес», гол за «Чикаго», 3 ассиста за «Коламбус» и 1+1 за «Рейнджерс»
сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
2 минуты назад
Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»
49 минут назад
Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»
сегодня, 12:15
Андрей Разин: «Два года сидел без работы – это было самое тяжелое время. Боюсь ее потерять, это моя главная мотивация. Меня уже увольняли по ходу сезона, переживать такое снова не хочется»
сегодня, 11:58
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КХЛ «Спартак» – «Адмирал» 26 февраля 2026
сегодня, 11:50
Черных о 28 голах за 58 матчей у Дорофеева в «Вегасе»: «Результат мог быть и раньше. Он ждал доверие почти 3 сезона – даже с хорошей игрой периодически был вне состава»
сегодня, 10:14
Подколзин набрал очки в 3 матчах подряд, сегодня – ассист с «Анахаймом». У форварда «Эдмонтона» 12+14 за 59 игр
сегодня, 09:15
Кузьменко сделал 2 передачи в игре с «Вегасом». У форварда «Лос-Анджелеса» 13+12 в 52 матчах сезона
сегодня, 08:16
Барбашев забил 17-й гол в сезоне – в пустые ворота «Лос-Анджелесу». У форварда «Вегаса» 42 очка в 58 матчах этой регулярки
сегодня, 07:43Видео
Пойнт с 2+1, Джонстон с дублем и Томпсон с 1+1 – звезды дня в НХЛ. Кучеров с 3 очками не попал в список
сегодня, 07:31
Рекомендуем