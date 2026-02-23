Трамп поздравил сборную США с победой на ОИ-2026 по видеосвязи. Президент страны пригласил команду на церемонию своего обращения к Конгрессу во вторник

Дональд Трамп поздравил сборную США с победой на ОИ-2026 по видеосвязи.

Президент США Дональд Трамп поздравил сборную страны с победой на хоккейном турнире Олимпиады-2026 по видеосвязи.

В финале американцы обыграли сборную Канады (2:1 ОТ), выиграв золотые медали олимпийского турнира впервые с 1980 года.

«Он только что обратился к команде, выразив гордость за нее и поздравив всех с победой. Очевидно, что эта игра во многом стала для нашей страны источником вдохновения. Думаю, что очень многие люди в США следили за игрой, включая и президента», – сказал главный тренер команды Майк Салливан после игры.

Как сообщил журналист TSN Райан Ришо, Трамп пригласил команду на церемонию своего обращения к Конгрессу с ежегодным посланием. Мероприятие состоится во вторник. Пока неясно, смогут ли хоккеисты посетить его перед возобновлением сезона НХЛ в среду.

«Думаю, многое еще предстоит уладить в отношении нашей поездки домой. Посмотрим, что будет», – сказал капитан команды Остон Мэттьюс .

Трамп о победе США на ОИ-2026: «Поздравляю нашу великую сборную. Они выиграли золото! Вау!»