Кросби о Макдэвиде на ОИ: «Он сделал все возможное. Вел Канаду за собой, показал невероятный уровень. Мы хотели победить друг для друга, но ради него – особенно»
Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался об игре Коннора Макдэвида на Олимпиаде-2026.
В финальном матче канадцы уступили сборной США (1:2 ОТ), но нападающий «Эдмонтона» был признан MVP олимпийского турнира. Он набрал 13 (2+11) очков в 6 играх и стал лучшим бомбардиром.
«Он сделал все возможное. Вел сборную Канады за собой. Показать такой уровень на турнире с участием лучших игроков – это невероятно.
Мы хотели победить друг для друга, но, знаете, ради него – особенно. Очень жаль, что у нас не получилось», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кросби.
Макдэвид проиграл два финала Кубка Стэнли и финал Олимпиады за 3 сезона. У него 1 победа на отрезке – в Турнире 4 наций с решающим голом против США
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Это больше походило на то , что я хочу повторить золотую шайбу Кросби и оставить свое наследие .
Так что нет. Настоящий лидер и риски оценивает , что в случае в обреза может случится обсер на следующие 4 года.
В отличии от бестрофейного бегунка:)
Вообще чувствовалось, что канадцы вышли выигрывать овер именно в атаке. Позиционку играть бесперспективно, а вот проходы Макди и Селебрити вполне реальны. Не свезло с реализацией раз, и конечно защита от Маккиннона это два. Сыграй он динамично, будучи первым на шайбе, дальше канадцы так же играли, пытаясь разорвать оборону амеров, а те б терпели и ждали шанса
В решающих матчах с нами - его не было!
Вчера тоже минус 2 и решающий привоз, остальное уже и не важно