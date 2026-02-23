Кросби о Макдэвиде на ОИ: «Он сделал все возможное. Вел Канаду за собой, показал невероятный уровень. Мы хотели победить друг для друга, но ради него – особенно»

Сидни Кросби о Макдэвиде на ОИ: он сделал все возможное, вел Канаду за собой.

Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался об игре Коннора Макдэвида на Олимпиаде-2026.

В финальном матче канадцы уступили сборной США (1:2 ОТ), но нападающий «Эдмонтона » был признан MVP олимпийского турнира. Он набрал 13 (2+11) очков в 6 играх и стал лучшим бомбардиром.

«Он сделал все возможное. Вел сборную Канады за собой. Показать такой уровень на турнире с участием лучших игроков – это невероятно.

Мы хотели победить друг для друга, но, знаете, ради него – особенно. Очень жаль, что у нас не получилось», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кросби.

Макдэвид проиграл два финала Кубка Стэнли и финал Олимпиады за 3 сезона. У него 1 победа на отрезке – в Турнире 4 наций с решающим голом против США