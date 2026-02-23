  • Спортс
  • Кросби о Макдэвиде на ОИ: «Он сделал все возможное. Вел Канаду за собой, показал невероятный уровень. Мы хотели победить друг для друга, но ради него – особенно»
27

Сидни Кросби о Макдэвиде на ОИ: он сделал все возможное, вел Канаду за собой.

Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался об игре Коннора Макдэвида на Олимпиаде-2026. 

В финальном матче канадцы уступили сборной США (1:2 ОТ), но нападающий «Эдмонтона» был признан MVP олимпийского турнира. Он набрал 13 (2+11) очков в 6 играх и стал лучшим бомбардиром. 

«Он сделал все возможное. Вел сборную Канады за собой. Показать такой уровень на турнире с участием лучших игроков – это невероятно. 

Мы хотели победить друг для друга, но, знаете, ради него – особенно. Очень жаль, что у нас не получилось», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кросби. 

Макдэвид проиграл два финала Кубка Стэнли и финал Олимпиады за 3 сезона. У него 1 победа на отрезке – в Турнире 4 наций с решающим голом против США

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
27 комментариев
Лететь в одиночку " спасать родину " в 3 на 3 , а если обрез? Впрочем так и получилось. Это же не регулярка НХЛ.
Это больше походило на то , что я хочу повторить золотую шайбу Кросби и оставить свое наследие .
Так что нет. Настоящий лидер и риски оценивает , что в случае в обреза может случится обсер на следующие 4 года.
Ответ TOEWS
Лететь в одиночку " спасать родину " в 3 на 3 , а если обрез? Впрочем так и получилось. Это же не регулярка НХЛ. Это больше походило на то , что я хочу повторить золотую шайбу Кросби и оставить свое наследие . Так что нет. Настоящий лидер и риски оценивает , что в случае в обреза может случится обсер на следующие 4 года.
Комментарий скрыт
Ответ Вася Путин
Комментарий скрыт
Лучший нападающий олимпиады 2010 . Забитые шайбы в обоих финалах:)
В отличии от бестрофейного бегунка:)
Только в хоккее такое может быть . Сильнейший нап современности ничего не выиграл кроме ЧМ . Это канечно забавно
Ответ Daniel Novaro
Только в хоккее такое может быть . Сильнейший нап современности ничего не выиграл кроме ЧМ . Это канечно забавно
Еще не вечер.
Ответ Daniel Novaro
Только в хоккее такое может быть . Сильнейший нап современности ничего не выиграл кроме ЧМ . Это канечно забавно
Там еще прикол что в Эдмонтоне играет еще один из лучших центральных напов последних 7 лет. Но хоккей в отличии от баскетбола или даже футбола в соло не тащится.
Гудасу за Кросби в НХЛ ответка будет жёсткой
Если канадцы проиграли финал, значит сделал не все возможное
Да не было у него там никакого обреза. США подобрали шайбу после его прохода за своими воротами. А он пошел в проход, который он делает по 30-40 раз за сезон. Это его игра, тем более при 3*3. Там сперва рисковал при перехвате Макар. И то, в итоге шайба ушла канадцем, но вот Маккиннон сотворил вторую дичь в матче. Сам макди накрыл уже ближнего от Веренски, а Макар как раз не успел к Хьюзу.
Вообще чувствовалось, что канадцы вышли выигрывать овер именно в атаке. Позиционку играть бесперспективно, а вот проходы Макди и Селебрити вполне реальны. Не свезло с реализацией раз, и конечно защита от Маккиннона это два. Сыграй он динамично, будучи первым на шайбе, дальше канадцы так же играли, пытаясь разорвать оборону амеров, а те б терпели и ждали шанса
Ничего не знаю. В самые важные, в самые нужные моменты - нифига он не тащит.
В решающих матчах с нами - его не было!
Вчера тоже минус 2 и решающий привоз, остальное уже и не важно
Ну Сидней тактично обыграл ситуацию с бегунком конечно, хотя по факту сам увидел что царь ненастоящий😂
Макдевид бегунок и неудачник, а тут даже не разбежаться было.Кросби великий, без него Канада слилась. А вообще команда мне не понравилась в этот раз, быстро бегущая, но серая команда.
