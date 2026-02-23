Люк Хьюз о победном голе брата Джека в финале ОИ с Канадой: «Я прыгал от радости, в «Нью-Джерси» все праздновали. Наши канадцы тоже были рады за него»

Люк Хьюз о победном голе брата Джека в финале ОИ с Канадой: я был в шоке.

Защитник «Нью-Джерси » Люк Хьюз сказал, что в команде отпраздновали победу сборной США над Канадой (2:1 ОТ) в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026.

«Я был в шоке. Прыгал от радости, все в команде праздновали. Я так счастлив за этих ребят. Это большое достижение. Думаю, мы до сих пор в шоке от развязки финального матча.

Мы все прыгали в этот момент. Единственная причина, по которой наши канадцы тоже были рады, была в том, что это был Джек . Это немного странно – мы смотрим игру, канадцы болеют за Канаду, американцы – за США, и тут наш партнер забивает победный гол.

Для меня это особый момент гордости – видеть как два моих брата выиграли золото. Кроме того, моя мама выиграла золото с женской командой (в качестве консультанта по развитию игроков – Спортс). Наша семья просто отлично выступила.

Это огромное достижение не только для нее, но и для всей страны, что еще важнее. Победа на Олимпиаде впервые за 46 лет – это большой успех. Я рад за всех игроков этой команды», – сказал Хьюз.

