Заварухин о 4:1 с «Шанхаем»: «У «Автомобилиста» многое не получалось, в 3-м периоде было много потерь. Но победа есть победа»

Тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Шанхаем» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Ребята боролись за результат, хотя многое не получалось, особенно реализация моментов в первом периоде. Подошли без концентрации к этому. Во втором периоде сыграла роль реализация, то, что забросили. В третьем периоде нельзя так играть: было много потерь, передачи в никуда. Но победа есть победа.

Во время тайм‑аута просил сыграть проще. Были потери, соперник начал прессинговать. Медленно принимали решения.

— Были проблемы с контратаками и входом в зону.

— Контратаки были неплохие, не скажу, что много проблем было. В третьем периоде были проблемы, да. Не было простоты, чтобы меньше играть в своей зоне.

— Как оцените физическое состояние Да Косты после возвращения с Олимпиады?

— Немного сказалась разница часовых поясов. Он старался сегодня действовать продуктивно. Где‑то не забросил в большинстве, меньше уверенности было. Он будет прибавлять, — сказал Заварухин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Удачи и сплачённости с голубями, в
предстоящим матче!!!!!
Победа есть победа, согласен с Николай Николаевичем, сейчас главное в плове добавить во всех компонентах, а там будет видно!
"Не игра, а рыдания". Особенно с Адмиралом. Хотелось бы "извинений", в предстоящих матчах с Авангардом и Ак Барсом.
Ответ Владимир Свердловск
"Не игра, а рыдания". Особенно с Адмиралом. Хотелось бы "извинений", в предстоящих матчах с Авангардом и Ак Барсом.
Нормально с драконам играли, не надо тут
Ответ chto s licom?
Нормально с драконам играли, не надо тут
Это сарказм, я надеюсь? 4:15 по броскам в третьем периоде, то такое...И по заблокированным в целом опять в два раза впереди далеко не самого сильного соперника. Хотя вот Шанхай реально понравился.
Опять отъехали за счет Вовы и защей, все мб и не так радужно.
Хотя с чем сравнивать. По сравнению с игрой с Адмиралом-с Шанхаем сыграли более чем норм.
