  • Козлов о 3:5 от «Спартака»: «Накапливается физическая и эмоциональная усталость. «Салавату» не хватает хладнокровия, чтобы пережить это внутри себя»
Козлов о 3:5 от «Спартака»: «Накапливается физическая и эмоциональная усталость. «Салавату» не хватает хладнокровия, чтобы пережить это внутри себя»

Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил поражение от «Спартака» (3:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Много удалялись, из‑за этого ломается игровой ритм, тратится много энергии. В таких играх нужно грамотно играть в формате «5 на 5». Сейчас накапливается физическая и эмоциональная усталость, а нам не хватает хладнокровия, чтобы это пережить внутри себя.

— Нужно хладнокровнее действовать, чтобы не играть столько времени в меньшинстве?

— Мы должны больше фокусироваться на наших действиях, а мы распыляемся, и фокус уходит, — сказал Козлов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Раз накапливается усталость, может проводить ротацию? Взять несколько игроков из Тороса? Дать лидерам отдохнуть?
Раз накапливается усталость, может проводить ротацию? Взять несколько игроков из Тороса? Дать лидерам отдохнуть?
Может лучше сократить игры до 62? Одни устали, другие не хотят, а ещё играть 10 игр. И какие они потом будут в плей-офф?
Может лучше сократить игры до 62? Одни устали, другие не хотят, а ещё играть 10 игр. И какие они потом будут в плей-офф?
Сокращать не надо, 68 прям оптимально, пусть отрабатывают свою зп
Уже в начале матча на лице Козлова читалась обречённость, для меня исход матча был известен заранее. Есть реклама и там ясно говориться кто у нас рулит и по заданию кого играет команда.
накапливается усталость-это после 4-х перерыва? уже сложилась не хорошая тенденция-проигрыш первого матча после длительного перерыва. Вот здесь не доработка тренеров....
накапливается усталость-это после 4-х перерыва? уже сложилась не хорошая тенденция-проигрыш первого матча после длительного перерыва. Вот здесь не доработка тренеров....
Домой приезжают расслабляются жены дети семейная суета .
ВК прочитал что,налоговая пять счетов заблокировало из за долгов,моё мнение причина в этом(финансовом).
ВК прочитал что,налоговая пять счетов заблокировало из за долгов,моё мнение причина в этом(финансовом).
По игре со Спартаком такое же предположение высказал. Так сразу ушат минусов вылили на мой коментарий.
Интересно, а как команда у Козлова собирается в плей-офф играть ? Там ведь, страшно подумать, матчи через день будут идти
