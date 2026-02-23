Козлов о 3:5 от «Спартака»: «Накапливается физическая и эмоциональная усталость. «Салавату» не хватает хладнокровия, чтобы пережить это внутри себя»

Козлов: у «Салавата» накапливается физическая и эмоциональная усталость.

Тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов оценил поражение от «Спартака » (3:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Много удалялись, из‑за этого ломается игровой ритм, тратится много энергии. В таких играх нужно грамотно играть в формате «5 на 5». Сейчас накапливается физическая и эмоциональная усталость, а нам не хватает хладнокровия, чтобы это пережить внутри себя.

— Нужно хладнокровнее действовать, чтобы не играть столько времени в меньшинстве?

— Мы должны больше фокусироваться на наших действиях, а мы распыляемся, и фокус уходит, — сказал Козлов.