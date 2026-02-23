Козырев о 3:2 с «Барысом»: «Северсталь» готовилась к трудному матчу, так и получилось. Играли с организованным соперником»

Козырев о 3:2 с «Барысом»: «Северсталь» играла с организованным соперником.

Тренер «Северстали » Андрей Козырев оценил победу над «Барысом » (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Мы готовились к тому, что будет трудный для нас матч, он таковым и получился. Играли с организованным соперником. Было разное течение игры: и у нас преимущество, и у соперника. Хорошо, что выиграли этот матч», — сказал Козырев.