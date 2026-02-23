Козырев о 3:2 с «Барысом»: «Северсталь» готовилась к трудному матчу, так и получилось. Играли с организованным соперником»
Козырев о 3:2 с «Барысом»: «Северсталь» играла с организованным соперником.
Тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу над «Барысом» (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Мы готовились к тому, что будет трудный для нас матч, он таковым и получился. Играли с организованным соперником. Было разное течение игры: и у нас преимущество, и у соперника. Хорошо, что выиграли этот матч», — сказал Козырев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Самойлов подтащил ,в основное могли проиграть
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем