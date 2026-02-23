Тренер «Шанхая» Лав об 1:4 от «Автомобилиста»: «В последних матчах шайба не идет в ворота. Команда расстроена»
Тренер «Шанхая»: в последних матчах шайба не идет в ворота.
Тренер «Шанхая» Митч Лав оценил поражение от «Автомобилиста» (1:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Первый период был не очень, были моменты, которые нас не устраивали. Во втором периоде исправились, играли лучше, много старались и бросали. В третьем периоде пытались забросить, но шайба не шла в ворота. Всю игру пытались что‑то изменить, но в итоге не получилось.
Последние матчи у нас есть проблема, что шайба не идет в ворота. Для нас это еще один матч, где мы не смогли победить. Команда расстроена», – сказал Лав.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
