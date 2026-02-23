Барков о 5:3 с «Салаватом: «Спартак» вышел биться и дисциплинированно выполнял задание»
Барков о 5:3 с «Салаватом: «Спартак» дисциплинированно выполнял задание.
И.о. тренера «Спартака» Александр Барков оценил победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
— Хорошая игра, хорошая командная победа. Ребята вышли биться и дисциплинированно выполняли задание, хотя в конце дали сопернику глоток воздуха. Но парни молодцы.
— Как во втором периоде удалось заставить соперника ошибаться?
— Мы планировали хорошо прессинговать и двигаться. Готовились к этой игре, старались перекрыть ходы «Салавата», что нам и удавалось, — сказал Барков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Когда тренерских штаб грамотно готовиться к матчу, изучая сильные и слабые стороны противника, положительный результат как правило приходит. Рад за ребят и тренеров. Это была победа мастеровитой, сплоченной и волевой команды! Здоровья Брэндону и Джоуи!
большиство крутое
давайте посмотрим на счёт без большинства. проблема с реализацией моментов так и осталась. надо что-то делать
Блестяще сработало большинство. Заставили перемещаться Вязового, качественные броски. В единоборствах и коньке тоже старались не уступать. Давно не видел, чтобы Уфа так тяжело дышала на скамейке. Жаль, что в последние 10 минут упустили инициативу. Было видно, как команда переключилась на более низкую передачу. Но только играя на пределе сил, можно прогрессировать.
Развитие зависит от трех факторов: основные навыки, время тренировок и талант. Недостатки или отсутствие одного из них делают превращение обычного игрока в выдающегося невозможным. Легко увидеть отсутствие таланта. Но если вы говорите об этом игроку, то вы не тренер, а антитренер. Задача тренера — найти талант в каждом хоккеисте и развить его. Поэтому тренер и называется тренером...
дисциплинированно симулировали, чтобы получить большинство!)
