Барков о 5:3 с «Салаватом: «Спартак» вышел биться и дисциплинированно выполнял задание»

Барков о 5:3 с «Салаватом: «Спартак» дисциплинированно выполнял задание.

И.о. тренера «Спартака» Александр Барков оценил победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Хорошая игра, хорошая командная победа. Ребята вышли биться и дисциплинированно выполняли задание, хотя в конце дали сопернику глоток воздуха. Но парни молодцы.

— Как во втором периоде удалось заставить соперника ошибаться?

— Мы планировали хорошо прессинговать и двигаться. Готовились к этой игре, старались перекрыть ходы «Салавата», что нам и удавалось, — сказал Барков.