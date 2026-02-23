Разин о 4:3 с «Адмиралом»: «Не игра, а рыдания. Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Металлурга»

Разин о 4:3 с «Адмиралом»: не игра, а рыдания.

Тренер «Металлурга » Андрей Разин оценил победу над «Адмиралом » (4:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Не игра, а рыдания. Пойдемте нормальный хоккей [финал Олимпиады] смотреть.

— Были ситуации, когда могли вывести шайбу, но не вывели. Тяжелые руки такие?

— В хоккей играют не руками, а в основном головой. Когда тяжелая голова, вчера была «Уральская классика», а сегодня продолжение «Уральской классики». Не хочется кидать стрелы после победы, но аппетита нет. Команда выходит на игры неинтересно играть. С этим что‑то надо делать.

Хорошо, что впереди соперники хорошие, надеюсь, будем показывать хоккей. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, — сказал Разин.