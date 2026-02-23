Разин о 4:3 с «Адмиралом»: «Не игра, а рыдания. Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Металлурга»
Разин о 4:3 с «Адмиралом»: не игра, а рыдания.
Тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу над «Адмиралом» (4:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
— Не игра, а рыдания. Пойдемте нормальный хоккей [финал Олимпиады] смотреть.
— Были ситуации, когда могли вывести шайбу, но не вывели. Тяжелые руки такие?
— В хоккей играют не руками, а в основном головой. Когда тяжелая голова, вчера была «Уральская классика», а сегодня продолжение «Уральской классики». Не хочется кидать стрелы после победы, но аппетита нет. Команда выходит на игры неинтересно играть. С этим что‑то надо делать.
Хорошо, что впереди соперники хорошие, надеюсь, будем показывать хоккей. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, — сказал Разин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
Лично по мне, пусть проиграют Минску или
Севе....Но принесут нам победу над заклятыми!!
И пропускаем больше всех в топ 5 востока.
Это тоже тревожно...
над Омичами.....Когда по матчам будет 3-3.
Пока это не хоккей а утопия.
победа ✌!!!