  • Разин о 4:3 с «Адмиралом»: «Не игра, а рыдания. Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Металлурга»
Разин о 4:3 с «Адмиралом»: «Не игра, а рыдания. Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Металлурга»

Разин о 4:3 с «Адмиралом»: не игра, а рыдания.

Тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу над «Адмиралом» (4:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Не игра, а рыдания. Пойдемте нормальный хоккей [финал Олимпиады] смотреть.

— Были ситуации, когда могли вывести шайбу, но не вывели. Тяжелые руки такие?

— В хоккей играют не руками, а в основном головой. Когда тяжелая голова, вчера была «Уральская классика», а сегодня продолжение «Уральской классики». Не хочется кидать стрелы после победы, но аппетита нет. Команда выходит на игры неинтересно играть. С этим что‑то надо делать. 

Хорошо, что впереди соперники хорошие, надеюсь, будем показывать хоккей. Хотелось бы извиниться перед болельщиками, — сказал Разин.

Игра конечно так себе. Как будто уже просто тянут до плейоф. Да и видно берегут себя ,чтобы травм небыло .Это логично, и понятно ,зачем сейчас рвать одно место. Думаю всё будет ок. И не важно как серия с Авангардом закончиться по сезону ,цель совсем другая, главное сейчас без травм ,да и бдительность усыпить надо соперникам .
Привет Алексей, с праздником тебя!!
Лично по мне, пусть проиграют Минску или
Севе....Но принесут нам победу над заклятыми!!
И пропускаем больше всех в топ 5 востока.
Это тоже тревожно...
Тебя тоже с праздником всех благ. То что пропускаем ,это весь сезон проблема ,но это на фоне того ,что много перед тем как пропускаем, мы много забиваем. Для меня показательный матч, и по защите и атаке ,это последний матч с Авангардом. Там защита сыграла как положено в плейоф. Надо на этот матч равняться .Думаю так примерно и будет команда играть в плейоф. Разин умный и хитрый ,уверен в защите всё ок.будет.
Извинения будут приняты после победы
над Омичами.....Когда по матчам будет 3-3.
Пока это не хоккей а утопия.
поживём увидим....только Магнитка только
победа ✌!!!
