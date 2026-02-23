Мэттьюс о победе США на ОИ-2026: «Этого пришлось ждать слишком долго. Мы приехали сюда за золотом – и мы его выиграли»

Мэттьюс о победе США на Олимпиаде-2026: мы приехали сюда за золотом.

Капитан сборной США Остон Мэттьюс высказался после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале олимпийского турнира в Милане. Мэттьюс отметился ассистом.

Отметим, что американцы выиграли золото игр впервые за 46 лет – в 1980-м американская команда стала победительницей после «Чуда на льду».

«Кажется, что этого пришлось ждать слишком долго. За последние 10-15 лет в НХЛ появилось огромное количество американских хоккеистов мирового уровня.

Впервые за мою карьеру в лиге у нас появилась возможность сыграть на Олимпиаде , и для нас это значило очень многое – вернуть сборную США на вершину.

И мы это сделали. Мы приехали сюда за золотом – и мы его выиграли», – сказал Остон Мэттьюс.