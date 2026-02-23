  • Спортс
  • Мэттьюс о победе США на ОИ-2026: «Этого пришлось ждать слишком долго. Мы приехали сюда за золотом – и мы его выиграли»
Мэттьюс о победе США на ОИ-2026: «Этого пришлось ждать слишком долго. Мы приехали сюда за золотом – и мы его выиграли»

Мэттьюс о победе США на Олимпиаде-2026: мы приехали сюда за золотом.

Капитан сборной США Остон Мэттьюс высказался после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале олимпийского турнира в Милане. Мэттьюс отметился ассистом. 

Отметим, что американцы выиграли золото игр впервые за 46 лет – в 1980-м американская команда стала победительницей после «Чуда на льду». 

«Кажется, что этого пришлось ждать слишком долго. За последние 10-15 лет в НХЛ появилось огромное количество американских хоккеистов мирового уровня.

Впервые за мою карьеру в лиге у нас появилась возможность сыграть на Олимпиаде, и для нас это значило очень многое – вернуть сборную США на вершину.

И мы это сделали. Мы приехали сюда за золотом – и мы его выиграли», – сказал Остон Мэттьюс. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Его хейтили за капитанство (типа есть братья Ткачуки в команде и в Торонто нет результата). Но теперь Остон капитан команды, которая спустя 46 лет взяла золото ОИ
По-большому счету, Меттьюс не должен был быть капитаном этой команды (мастики ассистент). При Ларкине (самая очевидная фигура капитана), К.Хьюзе, Ткачуках. Но в финале Меттьюс хорошо отыграл в обороне и отдал пас на гол Болди.
А вообще, для хоккея, победа США - лучший результат. Теперь Канада будет злее, мотивированнее.😂 Через четыре года нас будет ждать не менее крутой олимпийский хоккей👍
Ответ Максим Седов
По-большому счету, Меттьюс не должен был быть капитаном этой команды (мастики ассистент). При Ларкине (самая очевидная фигура капитана), К.Хьюзе, Ткачуках. Но в финале Меттьюс хорошо отыграл в обороне и отдал пас на гол Болди. А вообще, для хоккея, победа США - лучший результат. Теперь Канада будет злее, мотивированнее.😂 Через четыре года нас будет ждать не менее крутой олимпийский хоккей👍
Абсолютно с вами согласен! Победа США наверняка гарантирует участие игроков из НХЛ на будущих играх. Надеюсь, что с россиянами тоже…
Ответ Максим Седов
По-большому счету, Меттьюс не должен был быть капитаном этой команды (мастики ассистент). При Ларкине (самая очевидная фигура капитана), К.Хьюзе, Ткачуках. Но в финале Меттьюс хорошо отыграл в обороне и отдал пас на гол Болди. А вообще, для хоккея, победа США - лучший результат. Теперь Канада будет злее, мотивированнее.😂 Через четыре года нас будет ждать не менее крутой олимпийский хоккей👍
Сколько раз Ларкин играл в плове ?
Канада уже приехала чемпионом и играла по бразильски !
Вы нам сколько сможете , мы сколько захотим.
Игры с Чехией и Финляндией не научили ничему !
Очень рад за Усы его все хейтят не по делу он отличный тувей игрок и очень круто что он смог выиграть такой важный турнир, ибо выиграть КС с Торонто это задачка уровня кошмар
Присоединение Канады к США стало более аргументированным, Трамп прав.
КС у американской команды уже два года, 2 золота в олимпийском хоккее, у мужчин и женщин, в проигравших везде канадцы.
Значит пора от слов к делу.
Ответ Кагов
Присоединение Канады к США стало более аргументированным, Трамп прав. КС у американской команды уже два года, 2 золота в олимпийском хоккее, у мужчин и женщин, в проигравших везде канадцы. Значит пора от слов к делу.
Каким штатом Россия будет? Это ещё актуальней-)
Тот самый, который к победе имеет отдаленное отношение, судя по игре-)
