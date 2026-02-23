Мэттьюс о победе США на ОИ-2026: «Этого пришлось ждать слишком долго. Мы приехали сюда за золотом – и мы его выиграли»
Мэттьюс о победе США на Олимпиаде-2026: мы приехали сюда за золотом.
Капитан сборной США Остон Мэттьюс высказался после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале олимпийского турнира в Милане. Мэттьюс отметился ассистом.
Отметим, что американцы выиграли золото игр впервые за 46 лет – в 1980-м американская команда стала победительницей после «Чуда на льду».
«Кажется, что этого пришлось ждать слишком долго. За последние 10-15 лет в НХЛ появилось огромное количество американских хоккеистов мирового уровня.
Впервые за мою карьеру в лиге у нас появилась возможность сыграть на Олимпиаде, и для нас это значило очень многое – вернуть сборную США на вершину.
И мы это сделали. Мы приехали сюда за золотом – и мы его выиграли», – сказал Остон Мэттьюс.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А вообще, для хоккея, победа США - лучший результат. Теперь Канада будет злее, мотивированнее.😂 Через четыре года нас будет ждать не менее крутой олимпийский хоккей👍
Вы нам сколько сможете , мы сколько захотим.
Игры с Чехией и Финляндией не научили ничему !
КС у американской команды уже два года, 2 золота в олимпийском хоккее, у мужчин и женщин, в проигравших везде канадцы.
Значит пора от слов к делу.