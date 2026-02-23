Беннетт про 41 сэйв Хеллибака в финале с Канадой: «Снимаю шляпу, он был великолепен. Иногда вратарь просто крадет игру»

Беннетт об игре Хеллибака в финале ОИ-2026: великолепный матч, снимаю шляпу.

Нападающий сборной Канады Сэм Беннетт высоко оценил игру американского вратаря Коннора Хеллибака в финале олимпийского турнира против США (2:1 ОТ).

Голкипер «Виннипега » совершил 41 сэйв в этом матче и был включен в символическую сборную турнира.

«Снимаю шляпу перед их вратарем – он провел великолепный матч. У нас было много моментов.

Мы создавали именно то, что хотели, но иногда вратарь просто крадет игру – и сегодня он сделал это блестяще», – сказал Беннет.