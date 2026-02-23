Беннетт про 41 сэйв Хеллибака в финале с Канадой: «Снимаю шляпу, он был великолепен. Иногда вратарь просто крадет игру»
Беннетт об игре Хеллибака в финале ОИ-2026: великолепный матч, снимаю шляпу.
Нападающий сборной Канады Сэм Беннетт высоко оценил игру американского вратаря Коннора Хеллибака в финале олимпийского турнира против США (2:1 ОТ).
Голкипер «Виннипега» совершил 41 сэйв в этом матче и был включен в символическую сборную турнира.
«Снимаю шляпу перед их вратарем – он провел великолепный матч. У нас было много моментов.
Мы создавали именно то, что хотели, но иногда вратарь просто крадет игру – и сегодня он сделал это блестяще», – сказал Беннет.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Беня, ну какой бы вратарь напротив не был, но у вас за 1.5 минуты 5на3 было два полумомента. В себе надо искать причину, а не в пертости вратаря соперников)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем