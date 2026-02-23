Салливан о голе Хьюза Канаде в овертайме финала ОИ: «Он показал лучший хоккей, когда ставки были максимальными»
Салливан оценил гол Джека Хьюза в ворота Канады в овертайме финала Игр-2026.
Главный тренер сборной США Майк Салливан после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале олимпийского турнира в Милане оценил решающий гол Джека Хьюза.
«Он игрок для больших ставок. И в момент, когда ставки были максимальными, он показал свой лучший хоккей», – сказал Салливан.
Джек Хьюз о победе в финале ОИ-2026: «Люблю США и партнеров, все ради нашей страны. Американское хоккейное братство сильно!»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
По манере игры Джек Хьюз напоминает Патрика Кейна. Отличное катание, светлая голова, и прекрасные руки.