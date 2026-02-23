  • Спортс
  • Салливан о голе Хьюза Канаде в овертайме финала ОИ: «Он показал лучший хоккей, когда ставки были максимальными»
3

Салливан о голе Хьюза Канаде в овертайме финала ОИ: «Он показал лучший хоккей, когда ставки были максимальными»

Салливан оценил гол Джека Хьюза в ворота Канады в овертайме финала Игр-2026.

Главный тренер сборной США Майк Салливан после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале олимпийского турнира в Милане оценил решающий гол Джека Хьюза

«Он игрок для больших ставок. И в момент, когда ставки были максимальными, он показал свой лучший хоккей», – сказал Салливан. 

Джек Хьюз о победе в финале ОИ-2026: «Люблю США и партнеров, все ради нашей страны. Американское хоккейное братство сильно!»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Классно бросил в касание с передачи Веренски.
По манере игры Джек Хьюз напоминает Патрика Кейна. Отличное катание, светлая голова, и прекрасные руки.
Ответ Максим Седов
Согласен. Еще когда только-только Джек начинал себя проявлять мне сразу показалось, что это что-то очень похожее на Кейна. Но, все-равно, отличия есть. Катание у Хьюза лучше, Кейн так в жизни не катался. Но передачи и видение площадки у Кейна конечно сильнее. Может быть еще руки у Кейна быстрее работали в свое то время
Теперь Салливан самый успешный американский тренер в истории
