Салливан о голе Хьюза Канаде в овертайме финала ОИ: «Он показал лучший хоккей, когда ставки были максимальными»

Салливан оценил гол Джека Хьюза в ворота Канады в овертайме финала Игр-2026.

Главный тренер сборной США Майк Салливан после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале олимпийского турнира в Милане оценил решающий гол Джека Хьюза .

«Он игрок для больших ставок. И в момент, когда ставки были максимальными, он показал свой лучший хоккей», – сказал Салливан.

Джек Хьюз о победе в финале ОИ-2026: «Люблю США и партнеров, все ради нашей страны. Американское хоккейное братство сильно!»